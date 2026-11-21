Otoritas Jasa Keuangan Cirebon meluncurkan program EPIKS di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan santri.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Cirebon resmi merintis penerapan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi di lingkungan pendidikan pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Inisiatif strategis ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi generasi muda muslim melalui pendekatan yang disesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan.

Peluncuran Program EPIKS OJK

Program ini dikenal dengan nama Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah atau disingkat EPIKS. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang berkualitas dan sekaligus membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui keterlibatan aktif para pelaku usaha lokal di wilayah tersebut.

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Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan bahwa pembentukan program EPIKS ini didasari oleh data yang menunjukkan masih tingginya tantangan dalam pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah. Langkah ini dirancang untuk mengisi celah yang masih ada di masyarakat melalui edukasi bertahap dan penyediaan infrastruktur keuangan yang mudah diakses oleh santri.

Strategi Edukasi dan Produk Tabungan

Sebagai tahap awal implementasi, OJK Cirebon mengenalkan produk tabungan haji dan tabungan kurban kepada para santri sebagai sarana pembelajaran pengelolaan keuangan berbasis prinsip syariah. Melalui mekanisme tabungan kurban, santri diarahkan untuk menyisihkan uang secara rutin selama tiga tahun hingga mereka menyelesaikan pendidikan di kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau kelas 12.

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Agus Muntholib menjelaskan bahwa hewan kurban yang dibeli dari hasil tabungan tersebut akan dipasok dari peternak yang berada di lingkungan pesantren maupun di Kabupaten Kuningan. Langkah ini menciptakan dampak ekonomi positif karena aktivitas menabung santri turut memicu permintaan pasar bagi usaha peternakan lokal di sekitar pondok.

Sebagai bentuk nyata komitmen program EPIKS, peresmian ini ditandai dengan pembukaan seribu rekening tabungan haji muda bagi santri. Selain layanan perbankan dasar, pihak OJK juga berencana memperluas ekosistem dengan melibatkan perusahaan asuransi syariah dan lembaga pembiayaan untuk mendukung kebutuhan modal usaha mikro yang dikelola oleh komunitas pesantren.

Dukungan Yayasan dan Target Santri

Program ini menjadi proyek percontohan pertama yang dibentuk oleh Kantor OJK Cirebon dan memiliki peluang besar untuk diadopsi di pondok pesantren lain apabila pelaksanaannya berjalan dengan sukses dan terukur. Dukungan penuh diberikan oleh Ketua Umum Yayasan Husnul Khotimah, KH Mu'tamad, yang melihat program ini sebagai sarana edukasi vital bagi generasi penerus.

Yayasan Husnul Khotimah memiliki sekitar 4.200 santri mukim yang menjadi sasaran utama dalam pengembangan edukasi dan layanan keuangan syariah ini. KH Mu'tamad menekankan bahwa kewajiban memiliki rekening bank bagi santri merupakan langkah penting untuk membiasakan mereka menggunakan layanan keuangan syariah sejak dini demi kemandirian finansial.

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Indikator Nasional Literasi Keuangan

Peluncuran program ini juga menyikapi kondisi nasional berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sangat rendah, yakni hanya sebesar 13 persen, yang menandakan masih adanya ruang luas untuk peningkatan akses dan pemahaman.

Agus Muntholib menyatakan bahwa kolaborasi antara institusi keuangan dan pimpinan pesantren sangat krusial untuk menggagas ekosistem yang dapat mendorong perekonomian Kuningan dari hulu hingga hilir. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren dan wilayah kabupaten secara keseluruhan.