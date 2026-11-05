OJK Catat Pertumbuhan Pembiayaan Syariah dan Aset Triliunan di September 2026

OJK melaporkan kenaikan pangsa pasar perbankan syariah menjadi 7,53 persen dan aset mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026 seiring regulasi baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan dalam sektor jasa keuangan syariah pada September 2026, ditandai dengan naiknya pangsa pasar perbankan dari level 7,44 persen di bulan sebelumnya menjadi 7,53 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten serta kenaikan nilai aset industri yang menyentuh angka Rp1.108,45 triliun pada akhir bulan tersebut.

Data Pertumbuhan Pembiayaan Syariah

Hernawan Bekti Sasongko, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa tren positif dalam pembiayaan perbankan syariah terus berlanjut hingga bulan ke-9 tahun 2026. Nilai total pembiayaan perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar Rp8,62 triliun, melonjak dari Rp748,70 triliun di bulan Agustus menjadi Rp757,32 triliun di bulan September 2026.

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Pertumbuhan pembiayaan secara tahunan juga mengalami penguatan, meningkat dari 11,61 persen pada Agustus menjadi 12,05 persen pada September 2026. Angka ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap produk pembiayaan berbasis syariah semakin meningkat secara kuantitatif di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Di sisi aset, industri perbankan syariah membukukan kenaikan dari Rp1.089,68 triliun pada Agustus menjadi Rp1.108,45 triliun pada September 2026. Penambahan nilai aset sebesar Rp18,77 triliun ini mencerminkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah dalam jangka menengah.

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Analisis Dana Pihak Ketiga dan Ketahanan Modal

Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah mencatatkan nominal sebesar Rp853,75 triliun pada September 2026, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp848,98 triliun. Meskipun meningkat secara nominal, laju pertumbuhan DPK secara tahunan melambat dari 12,12 persen pada Agustus menjadi 7,48 persen pada September 2026.

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (NPL) bank umum syariah dan unit usaha syariah turut meningkat dari 87,62 persen pada Agustus menjadi 88,17 persen pada September 2026. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penyaluran kredit dengan akumulasi dana yang tersedia di sektor tersebut.

Untuk memperkuat ketahanan industri, OJK menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan ini mencakup pedoman perhitungan kecukupan modal yang sejalan dengan ketentuan prudensial berlaku.

Regulasi Baru dan Strategi Pengembangan

Selain PADK Nomor 12, OJK juga menerbitkan PADK Nomor 13 Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan strategi pengembangan usaha bagi BPRS. Regulasi ini menekankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang ketat agar industri tetap stabil.

Penguatan industri juga dilakukan melalui penyelenggaraan Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2026 yang diselenggarakan bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan kepatuhan syariah secara menyeluruh.

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Di luar sektor perbankan, OJK mencatat piutang pembiayaan syariah pada perusahaan pembiayaan mencapai Rp32,17 triliun per September 2026, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,91 persen. Angka ini menegaskan peran perusahaan multifinance dalam mendukung ekosistem keuangan syariah nasional.

Dampak Ekonomi Halal dan Langkah Pemerintah

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, menilai perkembangan ekonomi halal membuka ruang luas bagi perluasan pembiayaan syariah. Ia menegaskan bahwa ekosistem ekonomi halal dan industri keuangan syariah merupakan peluang strategis bagi perusahaan multifinance untuk terus memperluas layanan pembiayaan.

Agusman mendorong perusahaan pembiayaan untuk memperkuat kemitraan lintas sektor, mengembangkan inovasi produk, serta meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan syariah. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan akses keuangan berbasis syariah.

Sebelumnya, pada 14 Oktober 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa penyaluran KUR syariah hingga akhir September mencapai Rp14,42 triliun kepada lebih dari 146 ribu debitur. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui ekosistem keuangan syariah.