OJK cabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung di Sumatera Barat setelah upaya penyehatan gagal. Simpanan nasabah tetap dijamin LPS sesuai ketentuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 19 November 2026. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyampaikan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Jumat (20/11/2026) bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Sumber pemberitaan yang sama juga menyebut sudah 17 bank yang bangkrut.

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Status Pengawasan dan Upaya Penyehatan BPR LPN Labuh Gunung

OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025 karena persoalan permodalan. Status ini menjadi dasar pengawasan khusus yang dilakukan OJK terhadap bank tersebut.

Roni Nazra menegaskan bahwa sebelum izin usahanya dicabut, BPR LPN Labuh Gunung sudah berada dalam pengawasan khusus OJK akibat persoalan permodalan. Upaya penyehatan yang diberikan OJK kepada bank tersebut tidak membuahkan hasil.

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Pada 30 Oktober 2026, status pengawasan BPR LPN Labuh Gunung ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). OJK menilai pengurus dan pemegang saham telah diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki kondisi keuangan bank, terutama dalam mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.

Keputusan LPS dan Proses Likuidasi Bank

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan penanganan BPR LPN Labuh Gunung melalui proses likuidasi berdasarkan keputusan Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar permintaan LPS kepada OJK.

LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. OJK menindaklanjuti permintaan itu melalui pencabutan izin usaha pada 19 November 2026.

Dengan pencabutan izin, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini menentukan bagaimana aset dan kewajiban bank diselesaikan setelah operasinya dihentikan.

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Dampak bagi Nasabah dan Daftar Bank Bermasalah

OJK mengimbau nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tidak panik dan tetap tenang. Dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk di BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemberitaan ini tercantum daftar bank yang bermasalah pada 2026, yaitu PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026), PT BPR Kamadana di Bangli, Bali (18 Februari 2026), PT BPR Pembangunan Nagari di Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026), dan PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026).

Daftar tersebut juga memuat PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta (7 Juli 2026), PT BPR Citra Bersada Abad di Bekasi, Jawa Barat (19 Agustus 2026), PT BPR Pasarraya Kuta di Bali (17 September 2026), dan PT BPR Agritrans Batumarta di Sumatera Selatan (3 November 2026). Teks sumber menyebut total 17 bank, sedangkan daftar yang disertakan memuat delapan bank dengan tanggal tersebut.