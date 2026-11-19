OJK mencabut izin PT BPR LPN Labuh Gunung akibat gagal penyehatan. Dana nasabah dijamin LPS sesuai regulasi POJK dan UU LPSEK.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Pencabutan ini mengakhiri status legalitas bank tersebut dan menjadi langkah terakhir dalam proses pengawasan ketat yang dilakukan regulator.

Proses Pengawasan dan Penetapan Status BDR

Pengaturan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026. Kronologi pencabutan dimulai pada 5 November 2025 ketika OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR dalam penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimun (KPPM) kurang dari 12 persen. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan. Khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

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Kegagalan Rekapitalisasi dan Peran LPS

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud, sehingga mekanisme resolusi diperlukan. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang berlaku efektif pada 19 November 2026. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

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Konteks Kasus Tiga BPR di Sumatra Barat

Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung menambah daftar ketidakstabilan sektor mikro di wilayah tersebut, mengingat sebelumnya terdapat tiga bank perekonomian rakyat (BPR) di Sumbar yang telah dicabut izinnya tahun ini, yaitu BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari (Agam), dan BPR Sungai Rumbai (Dharmasraya). Keberadaan BPR LPN Labuh Gunung yang telah beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota ini kini telah resmi dihapuskan dari daftar pelaku usaha perbankan, menandai berakhirnya operasinya setelah upaya rehabilitasi finansial dinyatakan gagal total oleh regulator dan lembaga penjamin simpanan.

Jaminan Dana Nasabah dan Imbauan Resmi

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah kepanikan massal atau penarikan dana secara serentak yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di tingkat lokal maupun nasional. Proses likuidasi yang dikelola oleh LPS akan memastikan hak-hak deposan dipenuhi sesuai dengan batasjaminan yang diatur dalam undang-undang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak oleh keputusan strategis regulator ini.