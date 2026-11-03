OJK Cabut Izin PT BPR Agritrans Batumarta Karena Gagal Penyehatan

OJK mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta di Sumsel setelah gagal memenuhi rasio modal dan rencana penyehatan. Dana nasabah tetap dijamin LPS.

Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta yang beroperasi di wilayah Sumatra Selatan. Langkah tegas ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2026. Pencabutan tersebut menandai akhir dari perjalanan pengawasan intensif terhadap lembaga keuangan tersebut.

Alasan Utama Pembatalan Izin Usaha

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian integral dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan nasional. Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat luas serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh otoritas pengawas perbankan pada Selasa, tanggal 3 November 2026.

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Sebelum keputusan final dicabut, BPR Agritrans Batumarta telah ditetapkan dalam status pengawasan BPR dalam penyehatan atau disingkat BDP. Status kritis ini diberikan karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM lembaga tersebut berada di bawah ambang batas 12%. Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan awal bank untuk memenuhi standar kesehatan modal yang diwajibkan oleh regulasi.

Gagal Mewujudkan Rencana Tindak Penyehatan

Merespons penetapan status BDP, PT BPR Agritrans Batumarta sempat menyusun rencana tindak penyehatan untuk memperbaiki kondisi permodalannya. Namun, dalam pelaksanaan nyata, manajemen tidak sepenuhnya mampu merealisasikan langkah-langkah perbaikan tersebut. OJK mencatat bahwa upaya-upaya selama masa BDP belum memberikan hasil signifikan dalam mengatasi masalah permodalan yang kronis.

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Kompleksitas situasi memaksa OJK menetapkan PT BPR Agritrans Batumarta dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi atau BDR pada tanggal 16 Oktober 2026. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengurus dan Pemegang Saham telah diberikan jangka waktu khusus untuk melakukan upaya penyehatan. Jangka waktu ini mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

Peran LPS dalam Proses Likuidasi

Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta akhirnya dinyatakan tidak mampu melakukan proses penyehatan yang diperlukan. Sebagai respons atas kegagalan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menetapkan cara penanganan Bank Dalam Resolusi dengan opsi likuidasi. LPS kemudian meminta OJK secara formal untuk mencabut izin usaha BPR tersebut sesuai prosedur hukum.

Menindaklanjuti permintaan resmi dari LPS dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melaksanakan pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta. Setelah izin dicabut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan memulai proses likuidasi aset. Proses ini dilakukan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Jaminan Keamanan Dana Nasabah

Likuidasi yang akan dilakukan oleh LPS berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi terbaru ini menjadi dasar hukum utama dalam menangani kasus resolusi bank yang gagal sehat.

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Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. OJK konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selalu dijaga demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan stabil.

Untuk memberikan kepastian kepada publik, OJK mengimbau nasabah PT BPR Agritrans Batumarta agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan ini memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi meskipun institusi tempat mereka menyimpan dana mengalami kegagalan operasional.