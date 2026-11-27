Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR Bontang efektif 25 November 2026. Dana nasabah dijamin LPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang. Penindakan ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-126/D.03/2026. Izin operasional bank yang berlokasi di Jalan Laks. RE. Martadinata No.7, RT.16, Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dicabut efektif tanggal 25 November 2026.

Dampak Penutupan Terhadap Nasabah

Pencabutan izin ini tidak mengurangi jaminan keamanan dana masyarakat. Seluruh simpanan di BPR Bontang tetap dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kepala OJK Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, mengimbau nasabah untuk tetap tenang. Jaminan ini berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

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Alasan Pencabutan Izin Usaha

Bank ini sebelumnya ditetapkan masuk status BPR Dalam Penyehatan pada 10 November 2025. Penyebab utamanya adalah rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang turun di bawah 12 persen. Pengurus dan pemegang saham telah menyusun rencana penyehatan, namun pelaksanaannya gagal total. Upaya tersebut tidak menunjukkan hasil signifikan dalam mengatasi masalah permodalan.

Tugas Tim Likuidasi LPS

Lembaga Penjamin Simpanan akan segera membentuk Tim Likuidasi resmi. Tim ini bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 170/ADK3/2026 tanggal 16 November 2026. Likuidasi dilakukan sebagai cara penanganan bank dalam resolusi sesuai mandat LPS.

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Pembatasan Tindakan Hukum Pengurus

Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR Bontang dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset. Larangan ini berlaku mutlak kecuali mendapat persetujuan tertulis dari LPS. Keputusan ini diambil mengingat pengurus tidak mampu menyelesaikan masalah modal. Jangka waktu penyehatan yang diberikan OJK telah berakhir tanpa hasil.

Dasar Hukum Pelaksanaan Likuidasi

Likuidasi berjalan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Ketentuan ini telah diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2026. OJK menegaskan langkah ini demi integritas dan stabilitas industri jasa keuangan. Pengawasan ketat bertujuan memastikan perlindungan optimal bagi seluruh nasabah.