OJK Cabut Izin BPR Agritrans Batumarta, Dana Nasabah Dijamin LPS

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta di Ogan Komering Ulu karena gagal penyehatan. Lembaga Penjamin Simpanan menjamin dana nasabah sesuai regulasi.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta yang berlokasi di Jalan A Yani No.101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Langkah tegas ini diambil melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2026.

Proses Pengawasan dan Kegagalan Penyehatan

Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bagian integral dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Sebelumnya, pada tanggal 28 November 2025, OJK telah menetapkan BPR Agritrans Batumarta dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP).

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Penetapan status BDP didasarkan pada temuan bahwa rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut berada di bawah ambang batas aman, yaitu kurang dari 12 persen. Sebagai tindak lanjut, pengurus BPR Agritrans Batumarta menyusun rencana tindak penyehatan untuk mengatasi defisit modal.

Namun, implementasi rencana tersebut tidak berjalan mulus. OJK mencatat bahwa BPR Agritrans Batumarta tidak sepenuhnya mampu merealisasikan upaya-upaya yang telah direncanakan. Selama masa pengawasan BDP, upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen belum memberikan hasil yang signifikan dalam memperbaiki kondisi permodalan bank.

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Status Resolusi dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Mengingat kegagalan dalam tahap penyehatan, OJK kemudian menetapkan BPR Agritrans Batumarta ke dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) pada tanggal 16 Oktober 2026. Penetapan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat.

OJK telah memberikan jangka waktu tertentu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan. Namun, kedua pihak tersebut tidak berhasil melaksanakan proses penyehatan sesuai harapan regulator.

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) bagi BPR Agritrans Batumarta dengan keputusan likuidasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2026.

Dampak Likuidasi dan Jaminan Keamanan Nasabah

Menindaklanjuti permintaan LPS serta memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK mengambil langkah final berupa pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta. Dengan pencabutan ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminannya dan memulai proses likuidasi secara hukum.

Proses likuidasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

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OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. Regulator juga memastikan prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat.

Pesan Resmi untuk Nasabah dan Masyarakat Umum

OJK secara khusus mengimbau para nasabah PT BPR Agritrans Batumarta agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana mereka. Regulator menekankan bahwa dana masyarakat di perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dijamin penuh oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan ini menjadi instrumen utama perlindungan bagi konsumen jasa keuangan di Indonesia. Dengan adanya mekanisme jaminan LPS, hak-hak nasabah untuk mendapatkan kembali dananya tetap terlindungi meskipun bank mengalami masalah serius hingga dicabut izin usahanya.

Langkah-langkah yang diambil oleh OJK dan LPS ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Kepastian hukum dan perlindungan aset nasabah menjadi prioritas utama dalam setiap intervensi regulator terhadap lembaga keuangan yang bermasalah.