OJC Cabut Izin PT Pratama Capital: Sanksi Tegas Karena Pelanggaran Kapital

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin PT Pratama Capital Assets Management setelah temuan pelanggaran serius. Tiga direksi juga menerima sanksi larangan praktik selama dua hingga lima tahun.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) resmi mencabut izin usaha PT Pratama Capital Assets Management sebagai manajer investasi. Keputusan tegas ini ditetapkan pada 14 Oktober 2026 setelah badan regulator menemukan sejumlah pelanggaran berat dalam pengelolaan perusahaan dan produk investasi yang dipegang.

Rincian Pelanggaran Kepatuhan dan Risiko

Keputusan sanksi administratif ini merupakan tindak lanjut langsung dari pemeriksaan OJK terhadap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam keterangan resminya pada Selasa, 3 November 2026, OJK menjelaskan bahwa PT Pratama Capital Assets Management terbukti melakukan berbagai bentuk pelanggaran tata kelola.

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Rentang pelanggaran mencakup rangkap jabatan pengurus, kelemahan dalam penerapan manajemen risiko, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan reksa dana. Salah satu temuan krusial adalah tidak dilakukannya pembaruan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko sejak tahun 2020 hingga pemeriksaan dilakukan.

Perusahaan juga diketahui tidak memiliki Komisaris Independen sejak tahun 2019. Baru pada 25 Agustus 2023, perusahaan mengajukan calon Komisaris Independen kepada OJK, yang jauh melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam regulasi sektor jasa keuangan saat itu.

Dampak pada Portofolio Reksa Dana Syariah

OJK menemukan adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan portofolio reksa dana yang dikelola oleh PT Pratama Capital Assets Management. Perusahaan dinilai tidak menerapkan prinsip profesionalisme dan perlindungan aset nasabah secara memadai.

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Salah satu indikasi ketidaksediaan tersebut terlihat dari tidak adanya kertas kerja yang memadai serta keputusan investasi yang tidak mendasarkan pada alasan yang rasional. Selain itu, perusahaan juga melanggar ketentuan batas investasi pada saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA).

Komposisi saham KIJA pada sejumlah produk reksa dana tercatat melebihi batas 10 persen dari total nilai investasi. Perusahaan gagal menyesuaikan komposisi saham tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh regulasi pasar modal.

Tak hanya itu, OJK menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah meskipun mengelola produk reksa dana syariah. Perusahaan juga tidak menyampaikan sejumlah laporan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada regulator secara berkala.

Proses Pembubaran 15 Produk Reksa Dana

Atas pencabutan izin usaha tersebut, OJK memerintahkan PT Pratama Capital Assets Management untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif. Bank kustodian yang telah ditunjuk oleh OJK akan memimpin pelaksanaan pembubaran produk reksa dana yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan tersebut.

Proses pembubaran ini mencakup 15 produk reksa dana yang terdaftar atas nama PT Pratama Capital Assets Management. Seluruh produk ini akan melalui proses likuidasi untuk melindungi kepentingan para investor yang telah menanamkan dananya.

Daftar produk yang masuk dalam proses pembubaran antara lain Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Atraktif Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Gemilang Saham, dan Pratama Dana Mantap Saham.

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Produk lainnya yang ikut dibubarkan meliputi Pratama Dana Campuran, Pratama Dana Saham Unggulan, Pratama Dana Dinamis Saham, Pratama Saham, Pratama Investa Mandiri Saham, Pratama Syariah, dan Pratama Pendapatan Tetap.

Tiga produk terakhir yang masuk dalam daftar pembubaran adalah Pratama Dana Maksimum Saham, Pratama Dana Optimum Saham, dan Dana Pratama Ekuitas. Semua produk ini akan segera diakhiri operasionalnya sesuai ketentuan OJK.

Sanksi Tegas bagi Pengurus Perusahaan

Selain mencabut izin usaha badan hukum, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga pengurus PT Pratama Capital Assets Management. Ketiga individu ini dinilai bertanggung jawab langsung dalam terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Iwan Margana, yang menjabat sebagai Direktur Utama, dikenai sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Manajer Investasi. Ia juga dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pengurus perusahaan di sektor jasa keuangan selama lima tahun sejak keputusan ditetapkan pada 14 Oktober 2026.

Selanjutnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, yang masing-masing menjabat sebagai direktur, juga dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Manajer Investasi. Keduanya dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pengurus perusahaan di sektor jasa keuangan selama dua tahun sejak keputusan tersebut berlaku.

Langkah tegas ini diambil OJK untuk memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan. Sanksi ini juga bertujuan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pasar modal nasional agar tetap aman dan stabil.