Off Campus: Serial Romantis Prime Video Siap Membuat Baper!

Serial romantis Amerika 'Off Campus', adaptasi dari novel Elle Kennedy, akan tayang di Prime Video pada 13 Mei 2026. Dibintangi Ella Bright dan Belmont Cameli, serial ini menjanjikan kisah cinta yang penuh gairah dan drama kehidupan kampus. Season 2 sudah dikonfirmasi!

Prime Video akan segera menghadirkan sebuah serial romantis Amerika yang sangat dinantikan, diadaptasi dari novel populer karya Elle Kennedy. Serial ini, yang berjudul ' Off Campus ', telah merilis poster dan trailer terbarunya pada Kamis, 23 April 2026, dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Kehebohan ini tidak terlepas dari kehadiran bintang-bintang muda berbakat, Ella Bright dan Belmont Cameli, yang memerankan karakter utama dalam serial ini.

'Off Campus' dijadwalkan untuk tayang perdana di Prime Video pada 13 Mei 2026, menjanjikan kisah cinta yang penuh gairah dan drama kehidupan kampus yang menarik. Serial ini tidak hanya menjanjikan romansa yang memikat, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang kedewasaan, persahabatan, dan pencarian jati diri.

'Off Campus' akan membawa penonton ke dalam dunia tim hoki es elite di Briar University, dan mengupas tuntas kehidupan para wanita yang berada di sekitar mereka. Kisah cinta, patah hati, dan perjuangan untuk menemukan identitas diri akan menjadi benang merah yang menghubungkan setiap episode. Season pertama akan berfokus pada hubungan yang intens antara Hannah Wells, seorang penulis lagu yang pendiam dan berbakat, dan Garrett Graham, seorang atlet hoki yang populer dan karismatik.

Interaksi mereka yang penuh dengan ketegangan dan daya tarik akan menjadi daya tarik utama serial ini. Selain itu, serial ini juga akan menampilkan dinamika persahabatan yang kuat antara para karakter, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menempuh pendidikan tinggi dan mengejar impian mereka. Pengembangan karakter yang kuat dan alur cerita yang realistis diharapkan dapat membuat penonton terpikat dan ikut merasakan emosi yang dialami oleh para tokoh utama.

Yang lebih menarik lagi, Prime Video telah mengkonfirmasi bahwa 'Off Campus' akan berlanjut ke season 2, bahkan sebelum musim pertamanya tayang. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan yang besar dari platform streaming tersebut terhadap potensi serial ini untuk menarik perhatian penonton. Serial ini dikembangkan oleh Louisa Levy dan Gina Fattore, yang juga berperan sebagai co-showrunner dan produser eksekutif.

Mereka bekerja sama dengan tim produksi yang solid, termasuk Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman, Leanna Billings, dan Neal Flaherty, untuk mewujudkan visi kreatif mereka.

'Off Campus' menjanjikan pengalaman menonton yang tak terlupakan bagi para penggemar genre romantis dan drama remaja. Dengan kombinasi cerita yang menarik, karakter yang relatable, dan visual yang memukau, serial ini diharapkan dapat menjadi salah satu tontonan favorit di Prime Video. Ella Bright, yang memerankan Hannah Wells, dikenal sebagai seorang mahasiswa, penyanyi, dan penulis lagu yang pendiam. Perannya dalam 'Off Campus' akan menjadi tantangan baru baginya untuk menunjukkan kemampuan aktingnya yang lebih luas.

Sementara itu, Belmont Cameli, yang memerankan Garrett Graham, telah dikenal sebagai aktor yang karismatik dan memiliki banyak penggemar. Kolaborasi antara kedua aktor muda ini diharapkan dapat menciptakan chemistry yang kuat di layar kaca dan membuat penonton semakin terhanyut dalam kisah cinta mereka. Jangan lewatkan penayangan perdana 'Off Campus' pada 13 Mei 2026 di Prime Video, dan bersiaplah untuk jatuh cinta





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Off Campus Prime Video Ella Bright Belmont Cameli Serial Romantis

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »