Ofcom Denda Meta Rp 10,8 Miliar Atas Laporan Data Salah

Regulator Ofcom Inggris menjatuhkan denda sebesar 450.000 poundsterling kepada Meta karena menyerahkan data inaccurate terkait layanan pesan bisnis WhatsApp Business.

Regulator komunikasi Inggris, Office of Communications atau Ofcom, resmi menjatuhkan sanksi denda kepada Meta Platforms. Besaran denda tersebut mencapai 450.000 poundsterling atau setara dengan Rp 10,8 miliar. Perhitungan konversi menggunakan kurs satu poundsterling terhadap rupiah sebesar 24.095.

Keputusan administratif ini diumumkan pada Kamis lalu dan merujuk pada temuan investigasi bahwa Meta berulang kali menyerahkan informasi yang tidak akurat. Keterlambatan dan ketidakakuratan data tersebut menjadi dasar hukum penalti yang dibebankan kepada perusahaan teknologi raksasa tersebut pada Sabtu, 14 November 2026.

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Mekanisme Investigasi Penegakan Hukum

Proses penindakan ini berawal dari pemeriksaan mendalam Ofcom terhadap pasar layanan pesan teks bisnis skala besar di Inggris. Layanan tersebut digunakan secara luas oleh pelaku usaha untuk mengirimkan pengingat janji temu, notifikasi pengiriman barang, serta berbagai pesan otomatis lainnya. Ofcom membutuhkan data komprehensif untuk menilai tingkat persaingan pasar dan memahami dinamika layanan komunikasi yang tersedia bagi perusahaan.

Dalam rangka pengawasan tersebut, regulator meminta rincian data mengenai sejumlah platform pesan alternatif, termasuk WhatsApp Business. Informasi ini sangat krusial untuk mengukur keadilan persaingan antara operator jaringan seluler tradisional dengan penyedia layanan pesan instan modern.

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Meta diminta menyerahkan data tentang volume pesan dan pendapatan yang dihasilkan dari layanan komunikasi bisnisnya. Namun, proses pengumpulan data ini mengalami hambatan signifikan karena adanya ketidaksesuaian laporan yang diberikan oleh perusahaan.

Posisi Stakeholder dan Temuan Regulator

Ofcom secara resmi membuka penyelidikan terhadap kepatuhan Meta pada Januari 2026. Tujuan utama penyelidikan ini adalah memeriksa apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai Undang-Undang Komunikasi 2003 atau Communications Act 2003. Regulator memastikan bahwa setiap kewajiban pelaporan informasi kepada otoritas dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

Sebelumnya, Ofcom telah mengirimkan permintaan informasi resmi kepada Meta pada Juli 2024 dan Juni 2025. Permintaan tersebut mencakup data teknis untuk mengawasi layanan pesan bisnis serta meninjau pasar grosir layanan terminasi SMS application-to-person atau A2P. Data A2P merupakan indikator kunci dalam ekosistem komunikasi digital saat ini.

Temuan investigasi menunjukkan bahwa Meta memberikan data yang mengandung beberapa kekeliruan. Kesalahan data tersebut meliputi distorsi mengenai volume pesan dan estimasi pendapatan dari layanan komunikasi bisnis. Ketidakakuratan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menghambat analisis pasar yang seharusnya dilakukan oleh regulator.

Dampak Nyata dan Prosedur Kepatuhan

Sejumlah kesalahan data yang dilaporkan oleh Meta baru diperbaiki setelah jangka waktu yang cukup lama, yaitu hingga 11 bulan sejak awal permintaan data. Keterlambatan koreksi ini membuat regulator kesulitan memperoleh data pasar yang dapat diandalkan dalam waktu yang wajar. Ketidakpastian data menghambat pembuatan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif.

Insiden ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan teknologi dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Sanksi ini mencerminkan ketegasan otoritas Inggris dalam memastikan perusahaan besar tidak mengambil jalan pintas dalam transparansi data. Kepatuhan terhadap regulasi dianggap sebagai fondasi utama interaksi antara industri teknologi dan pemerintah.

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Meskipun nilai denda tersebut relatif kecil dibandingkan skala bisnis global Meta, keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap menghadapi konsekuensi finansial nyata. Setiap keterlambatan atau kekeliruan dalam laporan resmi dapat ditindaklanjuti dengan penalti administratif yang signifikan. Regulator menegaskan bahwa keandalan informasi adalah syarat mutlak untuk operasi bisnis yang sah.

Prospek Regulasi Pasar Komunikasi Digital

Kasus ini turut memperkuat posisi WhatsApp dalam pasar komunikasi yang selama ini didominasi operator jaringan seluler dan layanan SMS konvensional. Melalui WhatsApp Business, perusahaan memungkinkan komunikasi langsung dengan pelanggan tanpa bergantung pada pesan teks tradisional. Namun, kepopuleran layanan ini justru menuntut standar pelaporan data yang lebih ketat dari regulator.

Bagi regulator yang mengawasi persaingan di sektor ini, keakuratan data mengenai volume pesan dan pendapatan menjadi hal penting. Informasi tersebut digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam menjalankan bisnisnya. Penegakan hukum dalam kasus ini menegaskan bahwa dominasi pasar tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban transparansi.

Saat Ofcom mengumumkan penyelidikan pada Januari 2026, Meta menyatakan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab regulasi. Perusahaan mengaku telah mengerahkan sumber daya yang besar untuk memenuhi berbagai permintaan informasi resmi. Meta juga berkomitmen untuk bekerja sama penuh dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Kasus ini tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap isi pesan WhatsApp maupun perlakuan perusahaan terhadap pelanggannya. Fokus penindakan semata-mata berada pada kepatuhan Meta dalam memenuhi permintaan informasi regulator. Kejelasan ini memastikan bahwa sanksi denda murni berbasis pada pelanggaran administratif pelaporan data.