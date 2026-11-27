Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi merekomendasikan Indonesia menaikkan tarif PPN menjadi 12% serta menerapkan cukai baru pada MBDK dan plastik untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ( OECD) secara resmi merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan meningkatkan pungutan cukai sebagai strategi utama dalam memperkuat anggaran negara. Rekomendasi ini diterbitkan dalam laporan OECD Economic Surveys: Indonesia 2026 yang dirilis pada Jumat (27/11/2026) dengan menekankan pentingnya penyesuaian tarif pajak agar selaras dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Pusat analisis ekonomi global tersebut secara spesifik menyarankan agar Indonesia meningkatkan tarif standar PPN dari level saat ini sebesar 11% menjadi 12%. Saran ini didasarkan pada evaluasi terhadap skema dasar pengenaan pajak yang masih menggunakan rumus 11/12, yang menyebabkan tarif efektif untuk sebagian besar barang dan jasa nonmewah tetap berada di angka 11%. OECD mencatat bahwa meskipun tarif resmi PPN 12% telah ditetapkan untuk berlaku pada tahun 2025, implementasi peraturan khusus membatasi dampaknya hanya pada barang mewah tertentu, sehingga menyisakan ruang kebijakan untuk kenaikan tarif standar secara bertahap.

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Mekanisme Penyesuaian Tarif Pajak dan Cukai

OECD mengakui bahwa tarif standar PPN di Indonesia yang direkomendasikan sebesar 12% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 19,3% pada tahun 2024. Organisasi tersebut menilai bahwa penurunan dampak negatif sosial dari kenaikan tarif ini dapat diantisipasi melalui pengecualian PPN yang sudah ada, serta perluasan bantuan tunai yang ditargetkan khusus untuk kebutuhan pokok. Langkah mitigasi ini juga melibatkan perluasan cakupan jaminan kesehatan bersubsidi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan terhadap guncangan harga akibat kebijakan fiskal baru.

Selain reformasi PPN, OECD menekankan perlunya penguatan kepatuhan pajak melalui implementasi platform Coretax untuk memastikan efektivitas penarikan pajak. Berdasarkan perhitungan ahli OECD, gabungan antara penguatan kepatuhan pajak dan penyesuaian tarif tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara setara dengan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menunjukkan potensi signifikan yang dapat ditransfer dari sektor informal dan ketidakpatuhan ke dalam kas negara untuk mendanai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

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Posisi Pemerintah dan Opsi Cukai Lingkungan

Dalam hal penerimaan kepabeanan dan cukai, OECD mengusulkan kenaikan pungutan cukai rokok serta pengenaan cukai baru untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan produk plastik. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi cukai atas MBDK sebagai salah satu opsi reformasi strategis yang sejalan dengan tujuan peningkatan pendapatan. Namun, penerapan cukai MBDK memerlukan tahapan persiapan yang sangat cermat, termasuk penyusunan klasifikasi produk yang jelas, kesiapan infrastruktur administrasi, serta koordinasi antarkementerian yang efektif untuk mencegah loopholes dalam sistem pengawasan.

Jika dirancang dengan presisi, cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan berpotensi mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus memperbaiki kesehatan masyarakat melalui penurunan konsumsi gula berlebihan. Secara bersamaan, pengenaan cukai terhadap plastik diharapkan dapat membantu mengurangi limbah dan meminimalkan kerusakan lingkungan. OECD juga menilai bahwa prioritas pertama pemerintah seharusnya adalah memperkuat dan memperluas basis penerimaan cukai, karena kebijakan ini tidak hanya menambah pendapatan fiskal tetapi juga mengenakan biaya atas dampak eksternal negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi komoditas tertentu.

Dampak Ekonomi terhadap Rumah Tangga dan Industri

OECD memberikan catatan bahwa cukai hasil tembakau juga perlu dinaikkan untuk menekan tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yang masih jauh di atas rata-rata negara OECD dan sejumlah negara berkembang lainnya. Meskipun cukai tembakau merupakan instrumen kesehatan masyarakat yang paling efektif, porsinya dalam harga eceran merek rokok paling populer di Indonesia baru mencapai 61,6%. Angka ini masih berada di bawah tolok ukur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 70%, sehingga masih terdapat ruang kebijakan untuk kenaikan tarif yang lebih agresif tanpa menggoyahkan stabilitas industri.

Reformasi struktur cukai tembakau perlu mencakup kenaikan tarif spesifik yang dikenakan terhadap seluruh jenis rokok, termasuk sigaret kretek tangan (SKT) dan produk rokok lokal lainnya. Langkah ini harus disertai dengan penyederhanaan struktur tarif dan penguatan pengawasan ketat untuk membatasi peralihan konsumen ke merek legal yang lebih murah atau pergeseran ke rokok ilegal. Jika fenomena peralihan ini tidak diantisipasi dengan baik, manfaat bagi kesehatan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara dapat tereduksi secara drastis, yang justru merugikan tujuan fiskal jangka panjang.

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Target Peningkatan Penerimaan Negara Jangka Panjang

Secara agregat, OECD memperkirakan bahwa peningkatan penerimaan dari reformasi cukai hasil tembakau dapat mencapai sekitar 0,7% dari PDB Indonesia. Sementara itu, penerapan cukai baru atas minuman berpemanis dalam kemasan dan plastik diproyeksikan berpotensi menambah penerimaan negara sebesar sekitar 0,3% dari PDB. Proyeksi ini mengonfirmasi bahwa diversifikasi basis pajak dan penyesuaian tarif cukai merupakan instrumen vital untuk menutup kesenjangan anggaran negara di tengah tekanan inflasi global.

OECD menekankan bahwa kebijakan pengenaan cukai baru dan kenaikan tarif pajak yang berlaku pada basis pajak tertentu harus dirancang serta diterapkan secara bertahap. Pendekatan gradual ini diperlukan untuk membatasi dampak negatif terhadap rumah tangga berpendapatan rendah dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan penguatan kepatuhan melalui Coretax dan reformasi struktural PPN serta cukai, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai target penerimaan negara yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.