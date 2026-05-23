Odsonne Edouard Pilih Bertahan di Lens, Menolak Tawaran untuk Bermain di Piala Dunia 2026

Odsonne Edouard , mantan penyerang Paris Saint-Germain dan Celtic , telah menolak tawaran untuk membela Haiti di Piala Dunia 2026 . Ia merasa tidak pantas untuk bermain di turnamen tersebut karena para pemain telah berjuang keras untuk lolos dan ia tidak ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.

Edouard memilih untuk mengutamakan keharmonisan tim daripada keinginannya untuk tampil di turnamen olahraga terbesar di dunia. Ia menjelaskan bahwa ia ingin berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia, bukan hanya karena panggilan timnas. Meskipun Edouard merasa tidak pantas untuk bermain di Piala Dunia, ia tetap menghormati Haiti dan mengakui bahwa ia belum sepenuhnya melepaskan impiannya untuk membela Prancis di level senior. Ia masih menyimpan harapan untuk mendapatkan caps di level senior, meskipun ia telah memilih untuk membela Haiti secara permanen.

Meskipun Edouard menolak tawaran untuk membela Haiti, ia tetap mengesankan dengan penampilannya di klub, mencetak 14 gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi musim ini. Ia membantu Lens meraih gelar Coupe de France pertama mereka, mencetak gol dalam kemenangan 3-1 di final melawan Nice, dan membantu tim finis di posisi kedua di Ligue 1 untuk lolos ke Liga Champions musim depan





