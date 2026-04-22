Oditurat Militer II-07 Jakarta Limpahkan Berkas Kasus Kekerasan Aktivis KontraS ke Pengadilan

Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara penganiayaan aktivis KontraS ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta meski tanpa keterangan langsung dari korban.

Oditurat Militer II-07 Jakarta secara resmi telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak kekerasan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS yang bernama Andrie Yunus kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis 16 April 2026.

Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya menyatakan bahwa meskipun korban belum dapat dimintai keterangan secara langsung akibat kendala kesehatan, proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Pihak penyidik sebelumnya telah melakukan upaya pemanggilan resmi sebanyak dua kali melalui perantara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK namun belum membuahkan hasil karena kondisi fisik korban yang belum memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lebih lanjut Kolonel Andri Wijaya menegaskan bahwa absennya keterangan dari pihak korban tidak serta merta menghentikan proses peradilan. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sebuah perkara dapat terus berlanjut ke tahapan penuntutan asalkan telah terpenuhi persyaratan minimal berupa dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam konteks kasus ini penyidik telah berhasil mengumpulkan serangkaian bukti kuat yang meliputi hasil pemeriksaan visum et repertum, keterangan sejumlah saksi mata yang berada di lokasi kejadian, hingga pengakuan dari pihak tersangka itu sendiri. Semua alat bukti tersebut dianggap sudah mencukupi sebagai dasar bagi Polisi Militer untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta efisiensi proses peradilan yang cepat, sederhana, dan memiliki biaya ringan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Sementara itu Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto memberikan penegasan bahwa perkara ini sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer. Ia menepis kemungkinan adanya peralihan kewenangan ke peradilan umum karena seluruh elemen perkara termasuk status pelaku yang merupakan prajurit aktif serta lokasi kejadian telah memenuhi persyaratan absolut hukum militer. Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menjadwalkan agenda persidangan perdana pada Rabu 29 April 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap empat oknum anggota militer yang terdiri dari tiga perwira dan satu bintara yakni Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES. Keempat terdakwa diwajibkan hadir dalam persidangan yang rencananya akan dibuka secara terbuka untuk umum sebagai wujud komitmen transparansi institusi dalam menegakkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat luas terhadap proses hukum yang tengah berlangsung





