Oditur Minta 2 Year 6 Bulan Penjara untuk Empat Prajurit TNI dalam Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS

Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengadjukan tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara bagi empat prajurit TNI yang diduga menyerang aktivis KontraS Andrie Yunus dengan air keras. Kasus ini menimbulkan reaksi dari komunitas HAM dan menjadi sorotan publik.

Jakarta, 3 Juni 2026 - Pengadilan Militer II-08 mengadjukan tuntutan pemeriksaan terhadap kasus penyiraman air keras yang melibatkan aktivis KontraS bernama Andrie Yunus . Dalam sidang tuntutan yang berlangsung pada hari ini, Oditur militer menuntut penjara selama 2 tahun 6 bulan bagi masing-masing dari empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Keempat terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka. Majelis hakim dipimpin oleh Chk Fredy Ferdian Isnartanto bersama Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri. Penuntutan ini merupakan kelanjutan dari proses persidangan yang telah berlangsung sejak kasus tersebut第一次 dilaporkan.

Menurut dakwaan, keempat prajurit tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban Andrie Yunus, yang merupakan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Tindakan tersebut dinilai telah melanggar hukum dan melukai korban secara fisik. Reaksi dari berbagai pihak mulai dari organisasi HAM hingga keluarga korban telah menunggu hasil putusan sidang yang akan datang. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan personel militer danACTUALLY Tindakan Kekerasan terhadap aktivis HAM.

Beberapa observator HAM mencatat bahwa penuntutan ini merupakan langkah penting dalam upaya memastikan akuntabilitas di dalam tubuh TNI. Namun, pihak kuasa hukum korbin pun mengungkapkan keprihatinan terhadap proses peradilan yang dianggap tidak sepenuhnya transparan. Dalam pengembangan selanjutnya, majelis hakim akan melanjutkan proses pembuktian tambahan sebelum memberikan vonis. massa publik dan media lokal akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, yang dianggap sebagai ujian bagi sistem hukum militer Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM





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Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Andrie Yunus Pengadilan Militer TNI

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