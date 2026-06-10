Oditur Minta 2 Tahun 6 Bulan Penjara untuk Empat Prajurit TNI dalam Kasus Penyiraman Andrie Yunus

Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali mengagendakan sidang untuk membaca putusan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Empat prajurit TNI dengan status terdakwa menghadapi tuntutan penjara masing-masing dari oditur militer. Putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan polisi untuk melanjutkan penyidikan, mengingat belum ada SP3 danadakuan谱出现。

Perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus , mendapat penanganan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Dalam sidang tuntutan pada 3 Juni 2026, oditur militer menuntut empat prajurit TNI yang became terlibat dengan hukuman penjara masing-masing selama dua tahun enam bulan.

Keempat terdakwa,分别是 Edi, Budhi, Nandala, dan Sami, dinilai terbukti melakukan penyiraman air keras yang menimbulkan luka berat pada korban. Tindakan tersebut dianggap melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta mencoreng nama baik institusi TNI. Oditur Iswadi dalam tuntutannya menekankan bahwa para terdakwa bertindak karena kemarahan dan sentimen negatif terhadap Andrie Yunus, yang diduga melecehkan TNI melalui aksi interupsi dalam rapat DPR dan TNI di Maret 2025.

Namun, oditur juga menjelaskan beberapa faktor meringankan, seperti kooperatifnya terdakwa selama proses, pengakuan atas kesalahan, Penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sidang tersebut berlangsung menghadapi kritik dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang mendampingi Andrie. Tim tersebut meminta pengadilan militer menghentikan sidang dan menunggu proses penyidikan oleh kepolisian, mengacu pada putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Suparna memutuskan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan, memerintahkan polisi untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026.

Menurut hakim, Polda Metro Jaya belum menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) meskipun dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR dan konferensi pers pada 1 April 2026 menyatakan telah melimpahkan berkas perkara ke Puspom TNI. Hakim menilai ada miskomunikasi antara institusi penyidik yang menyatakan proses masih berjalan dan pernyataan pihak Polda yang mengklaim telah menyelesaikan kewenangannya.

Berdasarkan bukti, Suparna menemukan bahwa polisi belum melakukan langkah signifikan dalam penyidikan, hanya memeriksa saksi Fitri Ambar Sari dan mengirimkan pemberitahuan perkembangan perkara kepada korban. Keterangan saksi Ravio Patra dari LBH Jakarta, KontraS, dan YLBHI juga dipertimbangkan untuk menganalisis insiden penyiraman tersebut. Putusan praperadilan ini menekankan pentingnya klarifikasi kewenangan antara kepolisian dan TNI dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer, sekaligus menunggu hasil sidang lanjutan di Pengadilan Militer yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026 untuk pembacaan putusan





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