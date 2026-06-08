Oditur Militer II-07 menanggapi pledoi para terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Dalam tanggapan yang disampaikan Oditur secara bergantian di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini sebanyak 12 poin.

Oditur Militer II-07 menanggapi pledoi para terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus .

Dalam tanggapan yang disampaikan Oditur secara bergantian di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini sebanyak 12 poin. Oditur berpendapat bahwa tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan oditur militer terkait keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Namun, Oditur tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan oditur militer tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah.

Oditur menyatakan bahwa seluruh alat bukti telah dianalisis secara menyeluruh saling dikaitkan satu sama lain, dan telah memenuhi prinsip persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain sebagaimana dianut dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana. Oditur juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa pembuktian oditur militer hanya bertumpu pada keterangan tidak langsung.

Sebaliknya, Oditur berpendapat penasihat hukum dalam pledoinya berupaya membangun argumentasi seolah pembuktian dalam perkara tersebut menjadi tidak sah hanya karena tidak seluruh saksi melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi. Oditur juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa unsur 'setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oditur berpendapat pernyataan tim penasihat hukum para terdakwa bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Oditur juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa unsur 'dengan rencana terlebih dahulu' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menurut Oditur di dalam persidangan telah terungkap adanya serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa komunikasi, pertemuan, pembahasan mengenai korban, pencarian keberadaan korban, pemantauan, pembagian peran, penyediaan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan perbuatan, hingga pelaksanaan perbuatan itu sendiri.

Oditur juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa terkait dengan analisa yuridis pembelaan atau pledoi. Karena setelah mencermati secara saksama seluruh uraian pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa, Oditur Militer berpendapat seluruh argumentasi yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak mampu menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Oditur Militer juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesengajaan tidak terbukti karena para terdakwa tidak pernah menghendaki timbulnya akibat sebagaimana yang dialami korban. Oditur berpendapat dalil yang disampaikan oleh tim penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan secara nyata dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan spontan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kehendak yang telah dipikirkan, dibicarakan, disepakati, dan dipersiapkan, dan kemudian dilaksanakan secara sadar. Oditur Militer juga tidak sependapat dengan tim penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan bukan merupakan luka berat.

Oditur Militer berpendapat tim penasihat hukum para terdakwa berupaya memperkecil akibat yang dialami korban dengan alasan korban masih memiliki peluang kesembuhan. Oditur Militer berpendapat argumentasi tersebut merupakan penafsiran yang keliru dan tidak sejalan dengan fakta medis yang terungkap di persidangan. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbantahkan, bahwa korban mengalami trauma kimia asam yang sangat serius akibat cairan yang disiramkan oleh para terdakwa berdasarkan Visum et Repertum RSCM Cipto Mangunkusumo





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Oditur Militer Pledoi Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Andrie Yunus

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