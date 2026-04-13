Obesitas di Usia 20-an: Risiko Kematian Dini Meningkat Hingga 70 Persen

Sebuah penelitian mengungkap bahwa obesitas yang dimulai sejak usia 20-an dapat meningkatkan risiko kematian dini hingga 70 persen. Pemahaman mendalam mengenai penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dini menjadi sangat krusial. Foto oleh Towfiqu barbhuiya di Unsplash.

Obesitas di usia muda, yang seringkali dianggap sepele dan hanya berfokus pada aspek penampilan, sebenarnya menyimpan risiko kesehatan serius yang berpotensi berdampak jangka panjang, bahkan meningkatkan kemungkinan kematian dini. Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, Ketua Health Collaborative Center (HCC) Indonesia, menekankan bahwa obesitas pada usia ini bukanlah sekadar masalah berat badan, melainkan berkaitan erat dengan gangguan metabolik yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. "Banyak orang berpikir obesitas hanya soal penampilan. Padahal, dampaknya jauh lebih serius karena bisa meningkatkan risiko kematian dini secara signifikan," ujar Ray, mengutip unggahan dari akun Instagramnya. Peneliti dari Universitas Lund, Swedia, telah menemukan bahwa individu yang mengalami obesitas pada rentang usia 17 hingga 29 tahun memiliki risiko kematian dini yang 70 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan normal. Temuan ini menjadi pengingat penting, terutama bagi generasi muda yang cenderung mengabaikan kenaikan berat badan yang terjadi secara perlahan. Menurut Ray, peningkatan risiko ini disebabkan oleh paparan tubuh terhadap kondisi metabolik yang buruk dalam jangka waktu yang lebih lama. "Semakin dini seseorang mengalami obesitas, semakin panjang tubuh menghadapi peradangan kronis dan beban kerja organ yang berlebihan," tambahnya. Obesitas, jauh lebih dari sekadar angka di timbangan, merupakan pemicu berbagai penyakit kronis yang berbahaya. Penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan tekanan darah tinggi hanyalah sebagian kecil dari daftar risiko yang mengintai. Selain itu, obesitas juga berkaitan erat dengan perlemakan hati (fatty liver), gangguan hormon, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan rendahnya kepercayaan diri. Ray menegaskan, "Obesitas adalah pintu masuk berbagai penyakit kronis. Ini yang sering tidak disadari banyak orang." Salah satu aspek yang sering terlewatkan adalah kenaikan berat badan yang terjadi secara perlahan. Rata-rata, seseorang dapat mengalami kenaikan sekitar 0,4 kilogram per tahun tanpa disadari, yang lambat laun dapat berkontribusi pada penumpukan lemak dan risiko kesehatan yang lebih besar. Penyebab utama obesitas pada usia muda sangat terkait erat dengan gaya hidup modern yang serba cepat dan instan. Pola makan yang kaya akan gula dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan duduk terlalu lama, kurang tidur, dan tingkat stres yang tinggi menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan dan berkontribusi pada peningkatan risiko obesitas. Meskipun terdengar serius, obesitas sebenarnya dapat dicegah melalui langkah-langkah sederhana yang konsisten dilakukan. Mulai dari kebiasaan rutin bergerak minimal 30 menit setiap hari, mengurangi konsumsi minuman manis dan makanan ultra-proses, hingga menjaga pola tidur yang cukup dan berkualitas. Keseimbangan antara asupan nutrisi, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres adalah kunci untuk menjaga berat badan yang sehat dan mencegah berbagai penyakit kronis yang terkait dengan obesitas. Upaya preventif ini bukan hanya investasi untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Informasi ini penting untuk disebarkan luas, karena banyak orang yang tidak menyadari betapa berbahayanya obesitas jika tidak segera ditangani





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Obesitas Kematian Dini Penyakit Kronis Gaya Hidup Sehat Pencegahan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »