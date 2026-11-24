Saham Nvidia melonjak 31% setelah Jensen Huang kembali menjabat sebagai CEO, memicu reli pasar global dan memulihkan sentimen investor di sektor teknologi.

Industri keuangan global mengalami lonjakan signifikan pada awal pekan ini, didorong oleh kepulangan Jensen Huang sebagai direktur utama Nvidia. Keputusan strategis ini berhasil memulihkan kepercayaan investor yang sempat retak, menyebabkan saham perusahaan semikonduktor raksasa tersebut melonjak drastis hingga 31 persen selama sesi perdagangan reguler pada hari Senin waktu setempat.

Ketegangan sebelumnya mengenai kepemimpinan perusahaan telah menciptakan ketidakpastian yang menghambat kinerja sektor kecerdasan buatan secara keseluruhan. Dengan kembalinya Huang, pasar merespons dengan antusiasme tinggi, mengakhiri periode volatilitas yang telah menekan valuasi saham teknologi dalam beberapa minggu terakhir.

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Industri saham Asia langsung merespons berita positif ini dengan antusiasme yang sebanding. Indeks Kospi di Korea Selatan mencatatkan penguatan lebih dari 5 persen, memimpin laju kenaikan di seluruh kawasan benua tersebut.

Kinerja perusahaan teknologi terkemuka di Korea Selatan sangat mendukung pergerakan indeks tersebut. Saham kapitalisasi besar Samsung Electronics mencatat kenaikan sebesar 7 persen, sementara SK Hynix melonjak lebih tajam hingga 8 persen, mencerminkan sentimen optimis yang meluas ke sektor manufaktur cip global.

Di benua Amerika, prospek saham berjangka menunjukkan tren positif yang konsisten. Kontrak berjangka untuk indeks Nasdaq mengalami kenaikan tipis, menandakan bahwa investor institusi mulai menata ulang portofolio mereka setelah ketidakpastian mereda.

Indeks Dow Jones juga mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen, seiring dengan kontrak berjangka S&P 500 yang mendaki 0,2 persen. Angka-angka kecil ini mewakili langkah penting dalam proses pemulihan stabilitas pasar yang sempat terganggu oleh kepanikan jual sebelumnya.

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Performa indeks utama pada hari Senin merupakan yang terkuat sejak 9 April 2025. Peristiwa tersebut bertepatan dengan pengumuman penangguhan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebuah momen yang sebelumnya menjadi pemicu reli pasar signifikan bagi investor global.

Sektor teknologi dalam indeks S&P 500 mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 9 persen. Peningkatan ini didorong oleh performa gemilang dari saham-saham yang bergerak di bidang semikonduktor, memori, serta perusahaan infrastruktur komputasi awan atau yang dikenal dengan istilah neocloud.

Performa individu perusahaan teknologi lainnya juga menunjukkan angka yang sangat positif. Saham Advanced Micro Devices meningkat hampir 7 persen, menunjukkan bahwa reli tidak hanya terbatas pada satu entitas saja melainkan meluas ke seluruh ekosistem semikonduktor.

Micron Technology mencatatkan lonjakan yang lebih agresif dengan kenaikan sebesar 19 persen. Peningkatan ini mengonfirmasi bahwa permintaan akan produk memori dan chip penyimpanan data kembali menjadi fokus utama para pelaku pasar modal.

CoreWeave, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur komputasi awan, mencatatkan lonjakan harga saham yang sangat spektakuler sebesar 22 persen. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap infrastruktur pendukung kecerdasan buatan juga telah pulih secara signifikan.

Analisis pasar menunjukkan bahwa indeks Nasdaq Composite ditutup naik sebesar 6,5 persen. Angka ini merupakan indikator kuat bahwa sentimen bearish yang menghantam sektor teknologi telah berakhir dan digantikan oleh aksi beli agresif.

Indeks S&P 500 juga ikut merasakan dampak positif dengan kenaikan sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan ini selaras dengan kinerja Dow Jones Industrial Average yang naik 3 persen, menciptakan konsensus positif di seluruh lapisan pasar saham utama.

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Kejadian ini merupakan pembalikan arah yang tajam dari aksi jual besar-besaran yang terjadi pada hari Jumat. Aksi jual massal sebelumnya sempat mendorong indeks S&P 500 dan Dow Jones masuk ke dalam fase koreksi karena melemahnya minat terhadap sektor AI.

Penurunan harga saham Nvidia sebelumnya menjadi katalis utama yang memicu ketakutan di pasar. Namun, keputusan mengejutkan untuk mengembalikan Jensen Huang sebagai CEO telah berhasil menghilangkan salah satu ketidakpastian terbesar yang menghantui investor.

Glen Smith, Kepala Investasi di GDS Wealth Management, memberikan komentar yang merefleksikan perubahan sentimen ini. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut membantu meredakan ketegangan yang sempat tertekan dalam beberapa minggu terakhir.

Smith juga menambahkan bahwa koreksi pasar saham yang terjadi memiliki karakteristik unik di mana prosesnya bisa berakhir secepat proses awalnya. Ia meyakini bahwa titik terendah harga saham kemungkinan besar sudah tercapai.

Masalah kesehatan global juga sempat menjadi faktor pendorong kekhawatiran awal. Pasar saham Asia turun pada hari Senin sebelum berita positif keluar, setelah China melaporkan adanya kenaikan kasus wabah virus corona.

Situasi ini menunjukkan bahwa pasar saat ini lebih responsif terhadap perkembangan korporat strategis dibandingkan dengan berita makroekonomi umum. Fokus utama investor kini kembali pada kemampuan perusahaan teknologi untuk berinovasi dan memimpin industri.

Recovery yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, melainkan mencerminkan kepercayaan jangka panjang terhadap model bisnis kecerdasan buatan. Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok cip dan komputasi awan menjadi penerima manfaat utama dari pemulihan ini.

Para pengamat pasar kini memperhatikan langkah-langkah selanjutnya dari para regulator dan perkembangan kebijakan tarif. Namun, dengan fondasi yang kuat, sektor teknologi tampaknya siap menghadapi tantangan pasar di masa depan dengan lebih percaya diri.