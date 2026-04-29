Nussa dan Rara: Tontonan Edukatif yang Menyentuh Hati Anak-Anak

Orang tua Indonesia semakin selektif memilih tontonan digital berkualitas untuk anak-anak. Serial animasi lokal Nussa berhasil menyampaikan nilai moral secara organik melalui cerita menarik dan unsur musik, membuat anak-anak belajar tanpa merasa diceramahi.

Orang tua Indonesia kini semakin selektif dalam memilih tontonan digital berkualitas sebagai media pendidikan karakter anak sehari-hari. Di era digital yang penuh dengan ribuan pilihan konten, standar orang tua tidak lagi hanya mencari tayangan yang aman, tetapi juga yang memiliki isi dan nilai edukatif.

Kemudahan akses di platform digital seperti pisau bermata dua—di satu sisi anak memiliki banyak pilihan, tetapi di sisi lain orang tua harus lebih teliti dalam memilih konten yang tepat. Setiap menit yang dihabiskan anak di depan layar dianggap sebagai investasi bagi karakter mereka. Salah satu contoh sukses dari konten edukatif yang menarik adalah serial animasi lokal Nussa. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, Nussa berhasil menyampaikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dengan cara yang ringan dan tidak menggurui.

Pendekatan cerita yang menarik dan unsur musikal membuat pesan edukasi lebih mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Anak-anak tidak diajak mendengarkan ceramah satu arah, tetapi diajak hidup bersama karakter Nussa dan Rara dalam menghadapi situasi sehari-hari yang relatable. Nilai-nilai seperti adab, rasa syukur, dan kebiasaan berdoa tidak muncul sebagai instruksi kaku, tetapi mengalir secara organik dalam alur cerita.

Pesan kebaikan sering kali diperkuat dengan lagu-lagu ringan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara logika, tetapi juga tersimpan dalam ingatan lewat nada. Menurut Herry Budiazhari Salim, CEO Visinema Studios, kunci sukses Nussa adalah memposisikan anak sebagai subjek yang aktif memahami pesan melalui pengalaman karakter, bukan sebagai penonton pasif yang harus menerima nasihat. Dengan kualitas storytelling yang kuat, animasi lokal seperti Nussa membuktikan bahwa tontonan yang mendidik bisa tetap seru, modern, dan menyentuh hati anak-anak secara universal.

Kini, memilih tontonan anak bukan lagi sekadar soal durasi layar, tetapi juga tentang apa yang mereka serap selama menonton. Tontonan anak tidak lagi hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi medium belajar yang terasa ringan—di mana anak bisa tertawa sekaligus pelan-pelan memahami bagaimana bersikap





