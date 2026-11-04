Nusron Wahid Disiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Suap HGB ATR/BPN

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid diperiksa KPK Jakarta Selatan pada 4 November 2026 terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN), Nusron Wahid, secara sukarela mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Jakarta Selatan pada Rabu, 4 November 2026. Kedatangan beliau merupakan inisiatif pribadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus hukum yang melibatkan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Proses Pemeriksaan Saksi di Kantor Merah Putih

Nusron Wahid tiba di lokasi penyidikan pada pukul 09.22 WIB hari itu dan langsung bergabung dengan tim penyidik KPK untuk menjalani proses interogasi resmi. Dalam konteks perkara ini, status beliau ditetapkan sebagai saksi karena KPK belum menetapkan jadwal pemeriksaan khusus untuk dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya, panggilan pertama kepada beliau dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, namun kemudian dialihkan ke tanggal 15 Oktober 2026.

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Ketidakadiran beliau pada jadwal sebelumnya disebabkan oleh adanya agenda penting lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pada saat penjadwalan ulang tersebut, Nusron juga tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri untuk keperluan dinas. Keputusan untuk datang sendiri tanpa menunggu panggilan resmi menunjukkan keseriusan beliau dalam mengklarifikasi keterkaitan dengan jalannya penyelidikan saat ini.

Daftar Tersangka dan Hubungan dengan Menteri

Dalam perkara kompleks ini, terdapat delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana empat dari mereka merupakan orang kepercayaan langsung dari Menteri Nusron Wahid. Keempat individu tersebut meliputi Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang dikenal dengan singkatan ARF, serta Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dengan inisial FEZ.

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Selain kedua tokoh politik tersebut, dua pihak swasta lainnya yang menjadi tersangka adalah Erwin dan Muhammad Fakhri. Mereka tergabung dalam jaringan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal pengurusan hak pertanahan. Kehadiran nama-nama dekat dengan menteri ini menambah tingkat kompleksitas dan sensitivitas tinggi dari kasus korupsi yang sedang digenzot oleh aparat penegak hukum nasional.

Tersangka Lainnya dan Dasar Hukum Pelanggaran

Empat tersangka sisanya dalam kasus ini terdiri dari pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan properti. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Tersangka kedelapan adalah pihak swasta bernama Rizal Pahlevi yang juga terlibat dalam modus operandi serupa.

KPK telah melakukan penahanan terhadap para tersangka selama periode 20 hari pertama yang berlangsung dari tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan tersebut dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026.

Kronologi Penanganan Kasus oleh Pimpinan KPK

Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, terlihat memimpin penanganan kasus ini dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu 14 Oktober 2026. Beliau memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku demi menegakkan keadilan. Kasus ini menyentuh aspek vital pengelolaan ruang dan tanah yang menjadi tanggung jawab utama Kementerian ATR/BPN.

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Para tersangka selain Adrianto dan Pahlevi, yaitu Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga dijerat dengan pasal-pasal tambahan dalam KUHP baru dan undang-undang penyesuaian pidana.