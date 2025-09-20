NTT Gencarkan Penanaman Jagung untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah Provinsi NTT bersama DPD RI dan Kementerian Pertanian menggagas program penanaman jagung berskala besar. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

jpnn.com, KUPANG - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ), bersama Kementerian Pertanian , dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) berkolaborasi untuk menginisiasi dan mempercepat program penanaman jagung berskala besar di wilayah NTT . Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga komoditas dan potensi krisis pangan global.

Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi jagung lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian NTT. Rencana awal program ini mencakup pembukaan lahan pertanian seluas 500 hektare, yang akan ditanami jagung. Namun, ambisi dari program ini adalah untuk terus memperluas area penanaman seiring dengan keberhasilan dan dukungan yang terus menerus diberikan. Peluncuran resmi program penanaman jagung ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025. Acara peluncuran akan dilakukan secara virtual, dengan Presiden Republik Indonesia dijadwalkan untuk memberikan sambutan dan meresmikan program melalui platform konferensi video (zoom). Keputusan untuk menyelenggarakan acara secara virtual diambil untuk memaksimalkan jangkauan partisipasi dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan, serta sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala perjalanan dan logistik. \Penjelasan lebih detail mengenai persiapan dan implementasi program ini disampaikan oleh Anggota DPD RI Provinsi NTT, Angelius Wake Kako, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan 'Senator Peduli Ketahanan Pangan' yang dilaksanakan di Kantor Gubernur NTT pada hari Jumat, 19 September 2025. Dalam rapat tersebut, Angelius menyoroti pentingnya program ini dalam konteks ketahanan pangan regional dan nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa Desa Oenesu telah dipilih sebagai lokasi percontohan utama untuk program ini. Pemilihan Desa Oenesu didasarkan pada ketersediaan sumber daya air yang memadai, yang merupakan faktor krusial untuk keberhasilan pertanian jagung. Langkah ini juga selaras dengan strategi pemerintah untuk memprioritaskan penanaman padi di lahan sawah yang subur, sementara lahan kering dan potensial lainnya dialokasikan untuk penanaman jagung. Angelius Wake Kako menekankan bahwa program ini akan berfokus pada pemanfaatan lahan kering dan lahan potensial yang tidak digunakan untuk penanaman padi. Ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian dan menghindari potensi konflik penggunaan lahan. Untuk tahap awal, akan disiapkan area seluas sekitar 1.000 meter persegi sebagai proyek percontohan atau pilot project. Langkah ini bertujuan untuk menguji coba sistem penanaman, mengidentifikasi tantangan awal, dan mengumpulkan data untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Setelah proyek percontohan berhasil, pemerintah berencana untuk memperluas area penanaman jagung hingga mencapai 500 hektare. \Angelius Wake Kako juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Ia berharap Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi NTT akan terus memberikan dukungan penuh, tidak hanya pada saat peluncuran, tetapi juga selama proses implementasi dan pemantauan program. Dukungan ini mencakup penyediaan bibit jagung berkualitas, pupuk, pelatihan bagi petani, serta dukungan teknis lainnya. Selain itu, Angelius juga memastikan bahwa PT Bulog dan PT Pupuk Indonesia akan dilibatkan secara aktif dalam mendukung program ini. PT Bulog akan berperan dalam menjamin kepastian pasar bagi hasil panen jagung, sementara PT Pupuk Indonesia akan menyediakan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani. Keterlibatan kedua perusahaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga jagung, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan keberlanjutan program penanaman jagung. Dukungan dari PT Bulog dan PT Pupuk Indonesia juga diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian bagi petani akibat fluktuasi harga dan kekurangan pasokan pupuk. Dengan adanya dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak, program penanaman jagung di NTT diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat NTT





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Jagung NTT Ketahanan Pangan DPD RI Kementerian Pertanian Bulog Pupuk Indonesia Petani Ekonomi Pertanian

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemkot Jaktim gencarkan upaya cegah perundungan dan tawuran sekolahPemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggencarkan upaya pencegahan perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, salah ...

Baca lebih lajut »

Dinkes Mataram gencarkan Germas antisipasi penyakit tidak menularDinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus menggencarkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai salah satu upaya antisipasi ...

Baca lebih lajut »

Jelang Penanaman Jagung di Sulsel, Tamsil Linrung: Pangan adalah Fondasi Utama Pembangunan BangsaPenanaman jagung yang digagas DPD RI bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Baca lebih lajut »

Penanaman jagung di Sulawesi Selatan bentuk kemandirian panganWakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa penanaman jagung yang digagas DPD RI bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mengurangi ...

Baca lebih lajut »

GKR Hemas Pimpin Program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Bakal Tanam Jagung di NTTSejalan dengan komitmen Asta Cita, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah dan nasional.

Baca lebih lajut »

DPD turut tanam jagung di sejumlah daerah untuk implementasi AstacitaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar program "Senator Peduli Ketahanan Pangan" dengan turut menanam jagung di sejumlah ...

Baca lebih lajut »