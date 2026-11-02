NTP Naik Oktober 2026, Inflasi Capai 3,23% Ditopang Cabai Merah

NTP naik karena harga terima petani lebih tinggi. Inflasi Oktober 2026 tembus 3,23% dipicu cabai merah, tomat, dan peningkatan harga beras premium serta medium.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik ( BPS), Ateng Hartono, mengumumkan kenaikan Angka Harga yang Diterapkan Petani ( NTP). Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers resmi yang diselenggarakan di Kantor BPS pada hari Senin, tanggal 2 November 2026. Kenaikan ini mencerminkan kondisi ekonomi sektor pertanian yang menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, dengan indikator utama berupa peningkatan indeks harga yang diterima petani yang melampaui kenaikan indeks harga yang harus dibayar oleh mereka.

Analisis Kenaikan Indeks Harga NTP

Ateng Hartono menjelaskan bahwa dasar kenaikan NTP adalah perbedaan laju pertumbuhan antara pendapatan dan pengeluaran petani. Secara spesifik, indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani, yang hanya tercatat sebesar 0,41 persen. Selisih positif ini secara langsung meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia selama bulan Oktober 2026.

Also read BPS Ungkap Inflasi Tahunan Oktober 2026 Capai 3,23%, Dipicu Harga Pangan hingga Transportasi

BPS mencatat bahwa kontribusi terbesar terhadap kenaikan indeks harga yang diterima petani berasal dari beberapa komoditas strategis. Komoditas-komoditas tersebut meliputi karet, jagung, cabai merah, dan gabah. Dari segi subsektor, peningkatan NTP terlihat jelas pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Data ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pertanian rakyat mengalami perbaikan kondisi ekonomi yang signifikan.

Performa Subsektor Hortikultura Unggul

Dari semua subsektor yang dipantau, NTP untuk bidang hortikultura mencatatkan kenaikan tertinggi dengan angka 6,88 persen. Kondisi ini didorong oleh lonjakan indeks harga yang diterima petani hortikultura sebesar 7,12 persen. Di sisi lain, indeks harga yang harus dibayar oleh petani hortikultura hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,23 persen, menciptakan gap positif yang sangat lebar bagi produsen sayur dan buah.

Advertisement

Ateng Hartono menyoroti bahwa komoditas dominan yang mempengaruhi indeks harga diterima oleh petani hortikultura adalah cabai merah, tomat, dan cabai rawit. Kenaikan harga komoditas-komoditas sensitif ini menjadi pendorong utama meningkatnya pendapatan petani di sektor hortikultura. Hal ini sejalan dengan laporan bahwa inflasi secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan makanan pokok dan bumbu dapur.

Penurunan di Sektor Perikanan dan Peternakan

Berbeda dengan sektor pertanian tanaman, NTP di sektor peternakan dan perikanan mengalami penurunan. NTP peternakan turun sebesar 0,88 persen, sementara NTP perikanan juga mencatatkan angka negatif sebesar 0,51 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berbeda pada pelaku usaha di kedua sektor tersebut dibandingkan dengan petani tanaman.

Khususnya, penurunan NTP nelayan mencapai 0,99 persen. Faktor utama yang menekan kondisi ini adalah turunnya indeks harga yang diterima nelayan sebesar 0,51 persen. Sebaliknya, indeks harga yang dibayar oleh nelayan justru mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen. Tekanan harga terjadi pada komoditas tangkapan utama seperti tongkol, layang, dan cakalang. Namun, perlu dicatat bahwa nilai tukar pembudidaya ikan masih mencatatkan kenaikan sebesar 0,26 persen, memberikan sedikit angin segar bagi sektor budidaya.

Dampak Inflasi dan Harga Beras

Di sisi lain, BPS juga mencatat dinamika harga pangan yang berpengaruh langsung terhadap inflasi. Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Oktober 2026 naik sebesar 0,26 persen secara bulanan dan 6,89 persen secara tahunan. Kenaikan ini terlihat jelas pada berbagai kualitas beras yang dipantau oleh lembaga statistik pemerintah.

Advertisement

Berdasarkan kualitas, harga beras premium di penggilingan naik 0,01 persen secara bulanan dan melonjak 11,32 persen secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium mengalami kenaikan 0,35 persen secara bulanan dan 5,57 persen secara tahunan. Kenaikan harga ini tidak berhenti di tingkat penggilingan, tetapi juga merambat ke tingkat grosir dan eceran, mempengaruhi biaya hidup konsumen akhir.

BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir sebesar 0,01 persen secara bulanan dan 5,13 persen secara tahunan. Adapun inflasi beras di tingkat eceran mencapai 0,08 persen secara bulanan dan 4,10 persen secara tahunan. Seluruh pergerakan harga ini berkontribusi pada capaian inflasi Oktober 2026 yang menembus angka 3,23 persen, dengan harga cabai merah sebagai pemicu utama inflasi tinggi bulan tersebut.