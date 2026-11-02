NTP Naik di Oktober 2026 Didorong Hortikultura

NTP naik di Oktober 2026 karena hortikultura tumbuh. BPS Ateng Hartono sebut indeks harga terima petani naik 1,55 persen lebih tinggi dari harga bayar.

Nilai Tukar Petani atau NTP mengalami kenaikan signifikan pada periode Oktober 2026. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga yang diterima petani secara nasional. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan informasi ini dalam rilis resmi pada Senin dua november dua ribu dua puluh enam. Kenaikan NTP mencerminkan kondisi ekonomi sektor pertanian yang membaik di kuartal terakhir tahun ini.

Data NTP Naik Dua Puluh Lima Persen

Menurut Ateng Hartono, peningkatan Nilai Tukar Petani terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar satu koma lima lima persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang hanya meningkat sebesar nol koma empat satu persen. Kesenjangan antara kenaikan harga terima dan harga bayar inilah yang menjadi pendorong utama naiknya NTP. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain adalah karet, jagung, cabai merah, dan gabah. Dominasi komoditas komoditas ini menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan dan perkebunan kecil memberikan kontribusi terbesar terhadap perbaikan indeks pertanian secara keseluruhan. Peningkatan harga karet dan jagung khususnya menjadi indikator positif bagi kesejahteraan petani di berbagai daerah.

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Hortikultura Pimpin Kenaikan Subsektor

Jika dilihat berdasarkan subsektor, seluruh komponen NTP tanaman pangan atau NTPP, NTP hortikultura atau NTPH, serta NTP perkebunan rakyat atau NTPR mengalami kenaikan. Namun, kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura dengan NTP meningkat sebesar enam koma delapan delapan persen. Hal ini terutama disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani hortikultura yang naik mencapai tujuh koma satu dua persen. Angka kenaikan harga terima hortikultura ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang hanya meningkat nol koma dua tiga persen. Keenam subsektor hortikultura yang menjadi pendorong utama kenaikan ini antara lain adalah cabai merah, tomat, dan cabai rawit. Tingginya permintaan dan fluktuasi harga komoditas hortikultura tersebut memberikan dampak langsung pada peningkatan indeks pertanian subsektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hortikultura memiliki dinamika harga yang cukup volatil namun memberikan keuntungan besar bagi petani ketika harga naik.

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Penurunan pada Peternakan dan Perikanan

Di sisi lain, tidak seluruh subsektor mencatatkan peningkatan dalam periode yang sama. NTP subsektor peternakan dan perikanan justru mengalami penurunan. Penurunan pada subsektor peternakan tercatat sebesar nol koma delapan delapan persen, sedangkan subsektor perikanan turun sebesar nol koma lima satu persen. Pada subsektor perikanan, penurunan terutama terjadi pada nilai tukar nelayan atau NTN yang turun sebesar nol koma sembilan sembilan persen. Sebaliknya, nilai tukar pembudidaya ikan atau NTPi masih mencatat kenaikan sebesar nol koma dua enam persen. Kondisi yang berbeda antara nelayan dan pembudidaya ikan ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika pasar antara sektor tangkap dan sektor budidaya. Penurunan nilai tukar nelayan terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar nol koma lima satu persen. Sementara itu, indeks harga yang dibayar oleh nelayan justru meningkat sebesar nol koma empat sembilan persen. Beban biaya operasional yang naik sementara pendapatan dari hasil tangkapan turun tentu berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan.

Komoditas Penentu Harga Nelayan

Adapun komoditas yang dominan menyebabkan penurunan indeks harga yang diterima nelayan antara lain adalah ikan tongkol dan ikan cakalang. Kedua jenis ikan ini merupakan komoditas utama yang ditangkap oleh nelayan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Penurunan harga ikan tongkol dan cakalang secara bersamaan menyebabkan tekanan besar pada pendapatan harian nelayan. Kondisi ini berbeda dengan pembudidaya ikan yang masih berhasil meningkatkan nilai tukarnya meskipun secara modest. Kenaikan nilai tukar pembudidaya ikan sebesar nol koma dua enam persen menunjukkan bahwa sektor budidaya memiliki stabilitas harga yang lebih baik dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan. Namun, secara keseluruhan, penurunan pada subsektor peternakan dan perikanan sedikit mengganjal capaian positif dari sektor pertanian dan hortikultura. Analisis BPS ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi petani dan nelayan di Indonesia pada bulan Oktober dua ribu dua puluh enam. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti data ini dengan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan mensejahterakan pelaku usaha tani maupun nelayan. Fokus pada komoditas hortikultura dan tanaman pangan perlu terus didorong karena memiliki dampak multiplier effect yang besar terhadap ekonomi pedesaan. Sementara itu, sektor perikanan memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi penurunan harga tangkapan yang mempengaruhi mata pencaharian nelayan tradisional. Dengan demikian, keseimbangan antara berbagai subsektor pertanian dan perikanan akan semakin membaik di masa depan.