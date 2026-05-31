NTB Targetkan Tambahan PAD Rp160 Miliar Melalui Pajak Kendaraan Listrik dan Diversifikasi Sumber Baru

Pemerintah Provinsi NTB mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memperkenalkan potensi pajak baru, termasuk Pajak Kendaraan Listrik, setelah pengesahan Perda PDRD revisi. Tiga segmen utama diidentifikasi untuk mencapai target tambahan pendapatan.sebesar Rp160 miliar, di antaranya pajak kendaraan listrik, pajak balik nama kendaraan luar daerah, dan kenaikan tarif pajak BBM untuk industri mineral, serta retribusi IPR. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di NTB.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifyasi sumber baru yang didukung oleh revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).

Salah satu inisiatif utama adalah potensi penetapan Pajak Kendaraan Listrik NTB yang diproyeksikan dapat menjadi pilar baru pendapatan signifikan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal serta menanggapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Perda baru, yang merupakan revisi dari Perda Nomor 2 Tahun 2024, menjadi payung hukum untuk mengoptimalkan berbagai potensi pemasukan termasuk pajak kendaraan listrik, pajak balik nama kendaraan luar daerah, optimalisasi pajak bahu jalan, pajak air permukaan, serta retribusi penggunaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan bahwa penyesuaian peraturan tersebut krusial untuk keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah NTB menargetkan penambahan pendapatan sekitar Rp160 miliar melalui tiga segmen utama: pertama, pajak kendaraan bermotor yang mencakup Pajak Kendaraan Listrik sebesar 11 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) serta pajak balik nama kendaraan luar daerah sebesar 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); kedua, kenaikan tarif pajak BBM bersubsidi untuk industri mineral dari 5 persen menjadi 7,5 persen; dan ketiga, retribusi IPR.

Pajak kendaraan listrik tidak hanya bertujuan menambah kas daerah tetapi juga selaras dengan tren global menuju energi hijau dan mobilitas berkelanjutan. Pajak balik nama diharapkan bisa menertibkan administrasi kendaraan yang beroperasi lebih dari tiga bulan di wilayah NTB. Sementara itu, penyesuaian tarif pajak BBM untuk sektor pertambangan diharapkan memberikan bagian yang lebih adil bagi daerah dari aktivitas ekonomi tambang.

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan bertujuan mendukung pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah. Dengan diversifikasi ini, NTB berambisi mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada aliran dana dari pusat. Implementasi Perda revisi menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan struktur pendapatan yang lebih resilien





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PAD NTB Pajak Kendaraan Listrik Perda PDRD NTB Pendapatan Daerah Diversifikasi Pajak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 Capai 13,45 Juta Sampai Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak melaporkan progres pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 13.454.021 SPT hingga 28 Mei 2026. Angka tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi. DJP juga mencatat pelaporan dari wajib pajak badan dalam rupiah dan dolar serta sektor migas. Sebagai relaksasi, batas pelaporan untuk wajib pajak badan diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Sistem Coretax terus berkembang untuk mendukung pelaporan mandiri.

Read more »

Tanpa Antre ke Samsat, Ini Cara Bayar Pajak Kendaraan Online di Jakarta Agar Dapat Pemutihan DendaBayar pajak kendaraan online di Jakarta tanpa antre dan dapat pemutihan denda otomatis. Manfaatkan promo pemutihan denda mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Read more »

Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus, Catat Tanggal BerlakuPemberlakuan penghapusan denda PKB-BBNKB hingga 31 Agustus 2026.

Read more »

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Read more »