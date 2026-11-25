Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keseimbangan antara kemudahan investasi dan manfaat bagi masyarakat, lingkungan serta tenaga kerja lokal di Kabupaten Gresik.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti dinamika strategis sektor investasi industri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Senin (23/11). Dalam kunjungan kerjanya yang spesifik ke wilayah tersebut, politisi ini menekankan bahwa arus masuk modal asing harus memberikan dampak nyata bagi kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

Keseimbangan Insentif dan Tanggung Jawab Negara

Novita Hardini menekankan bahwa pemberian kemudahan bagi investor asing harus diimbangi dengan kontribusi ekonomi dan kepatuhan terhadap tanggung jawab lingkungan yang ketat dari pihak industri. Ia mengkritik fenomena di mana pemerintah sering kali merasa bangga dengan besarnya angka investasi yang masuk tanpa menghitung secara serius manfaat yang sebenarnya kembali kepada Indonesia. Ia menegaskan agar jangan sampai terjadi kesenjangan di mana insentif dan kemudahan deregulasi diberikan secara masif kepada investor, sementara beban ekologis akibat kerusakan lingkungan justru dibebankan kepada bangsa Indonesia. Pernyataan tegas ini ia sampaikan melalui keterangannya resmi pada Rabu (25/11) setelah menyelesaikan rangkaian pertemuan dengan pemangku kepentingan di daerah tersebut.

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Komitmen Transisi Energi Hijau dan Transparansi

Isu krusial lain yang diangkat oleh Novita Hardini berkaitan dengan komitmen nyata industri terhadap transisi energi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Ia menuntut agar penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan industri ramah lingkungan disertai dengan transparansi data mengenai sumber energi yang digunakan dalam setiap proses produksi. Novita Hardini menegaskan bahwa label hijau atau eco-friendly tidak dapat diterima secara mutlak jika kebutuhan listrik operasional pabrik masih bergantung pada sumber energi fosil yang beremisi tinggi. Ia menilai bahwa klaim keberlanjutan harus didukung oleh bukti konkret mengenai efisiensi energi dan minimnya jejak karbon dalam rantai pasok produksi.

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Dampak Nyata bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Lokal

Dalam struktur ekonomi yang berkelanjutan, Novita Hardini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sebagai penerima manfaat utama dari investasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa kehadiran pabrik dan industri besar tidak boleh sekadar menyerap tenaga kerja murah, tetapi harus menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja Indonesia. Tanpa adanya peningkatan kapabilitas SDM, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton dalam keuntungan perusahaan asing tanpa mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Hal ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa transfer teknologi dan pelatihan kerja menjadi klausul wajib dalam setiap perjanjian investasi.

Implikasi Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Kritik yang disampaikan oleh Novita Hardini menjadi sinyal kuat bagi para regulator untuk melakukan tinjauan ulang terhadap paket kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal atau non-fiskalselaras dengan target pembangunan nasional jangka panjang. Langkah konkret selanjutnya adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Perindustrian, dan Komisi VII DPR untuk memantau realisasi janji-janji korporasi di lapangan. Tanpa pengawasan intensif, risiko eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial akan terus mengancam stabilitas masyarakat di Kabupaten Gresik dan wilayah sekitarnya.