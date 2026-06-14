Nova Arianto Fokus Benahi Timnas Indonesia U19 Jelang Kualifikasi Piala Asia U20

Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menekankan pentingnya Timnas Indonesia U19 butuh uji coba lebih banyak guna mematangkan persiapan jelang Kualifikasi Piala Asia U20.

Pelatih Timnas Indonesia U19 , Nova Arianto , menekankan pentingnya Timnas Indonesia U19 butuh uji coba lebih banyak guna mematangkan persiapan jelang Kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar Agustus mendatang.

Evaluasi menyeluruh setelah partisipasi di Piala AFF U19 telah dilakukan di Medan pada Minggu, menyusul hasil Timnas Indonesia U19 yang meraih peringkat ketiga. Timberhasil mengalahkan Kamboja 1-0 dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu, Australia keluar sebagai juara setelah menundukkan Thailand 2-0 di final. Kebutuhan akan uji coba ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U20.

Turnamen penting tersebut dijadwalkan berlangsung di Laos pada akhir Agustus mendatang. Nova Arianto berharap pengalaman bertanding akan membuat tim lebih siap. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah minimnya jam terbang pemain. Pertandingan uji coba sangat penting untuk mengasah kemampuan individu dan kolektif.

Ini juga membantu membangun pemahaman antar pemain di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah anak-anak masih banyak butuh uji coba, kata Nova Arianto. Ia menambahkan, Itu penting selain untuk menambah jam terbang juga untuk meningkatkan saling pengertian sesama pemain di lapangan. Keterampilan ini vital untuk performa tim yang solid.

Melalui serangkaian uji coba, para pemain dapat beradaptasi dengan berbagai strategi lawan. Mereka juga bisa menguji taktik yang telah dilatih dalam situasi pertandingan sesungguhnya. Ini akan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas permainan. Selain jam terbang, masalah fisik pemain juga menjadi fokus evaluasi yang harus segera ditingkatkan.

Kondisi fisik yang tidak optimal dapat berdampak signifikan pada kualitas permainan tim. Stamina yang prima adalah fondasi penting untuk performa di lapangan. Nova Arianto juga menyoroti performa pemain yang belum konsisten. Anak-anak masih terlalu lama untuk mengambil keputusan, sehingga terbaca lawan, jelasnya.

Ini menunjukkan perlunya latihan intensif untuk meningkatkan kecepatan berpikir dan pengambilan keputusan. dan pelatih timnas senior akan melakukan evaluasi bersama. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program pelatihan yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fisik dan konsistensi seluruh pemain. Dari sisi mental, Nova Arianto melihat adanya kemajuan yang signifikan pada para pemainnya.

Peningkatan mental ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi modal berharga. Terutama saat Timnas Indonesia U19 menghadapi tekanan di Kualifikasi Piala Asia U20. Mental pemain sudah banyak kemajuan dan kami harapkan itu bisa terus ditingkatkan hingga kita benar-benar siap nanti menjalani kualifikasi Piala Asia, ujar Nova. Aspek mentalitas yang kuat sangat penting untuk menghadapi pertandingan krusial.

Selain mental, teknik dan taktik permainan juga akan terus dimatangkan. Dengan kombinasi mental yang kuat, fisik prima, dan taktik yang matang, Timnas Indonesia U19 diharapkan dapat tampil maksimal. Mereka berambisi meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Asia U20





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