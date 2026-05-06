Noumory Keita Kembali Perkuat Jakarta Bhayangkara Presisi Menjelang AVC Champions League 2026

Bintang voli asal Mali, Noumory Keita, resmi bergabung kembali dengan Jakarta Bhayangkara Presisi untuk menghadapi ajang AVC Champions League 2026 di Pontianak.

Dunia bola voli tanah air kembali digemparkan dengan kabar kembalinya salah satu pemain asing paling fenomenal, Noumory Keita , yang dipastikan akan memperkuat skuad Jakarta Bhayangkara Presisi .

Pemain berbakat asal Mali ini terlihat sudah mulai mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam ritme permainan tim melalui serangkaian sesi latihan intensif. Kabar menggembirakan ini terungkap setelah akun Instagram resmi @bhayangkaravolley mengunggah cuplikan video yang memperlihatkan aksi Keita di lapangan latihan. Kehadirannya kali ini dipersiapkan khusus untuk menghadapi turnamen bergengsi AVC Champions League 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 hingga 17 Mei mendatang.

Partisipasi tim di ajang tingkat Asia ini menjadi momentum krusial bagi Bhayangkara Presisi untuk menunjukkan taringnya di level internasional, dan kembalinya Keita dianggap sebagai kepingan puzzle yang sempurna untuk melengkapi kekuatan tim. Ini bukanlah kali pertama bagi atlet berusia 24 tahun tersebut mengenakan jersey Jakarta Bhayangkara Presisi. Keita memiliki sejarah yang sangat gemilang bersama tim milik Kepolisian Republik Indonesia ini, terutama saat ia menjadi legiun asing andalan pada ajang Proliga 2024.

Pada musim tersebut, kehadiran Keita benar-benar memberikan dampak instan dan memberikan tinta emas dalam sejarah klub. Bersama dengan rekan duetnya, Daudi Okello, Keita menjadi ujung tombak yang tak terhentikan di lini serang tim besutan pelatih Reidel Toiran. Kombinasi maut antara Keita dan Okello terbukti menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan mereka di Proliga.

Kerja keras dan dominasi mereka di lapangan akhirnya mengantarkan Jakarta Bhayangkara Presisi meraih gelar juara Proliga untuk pertama kalinya, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi manajemen dan para pendukung setianya. Tidak hanya membawa tim menuju podium juara, Noumory Keita juga mengukir prestasi individu yang sangat impresif. Ia berhasil menyabet penghargaan sebagai top skor sekaligus menjadi spiker terbaik dalam turnamen Proliga 2024.

Dengan postur tubuh yang sangat menjulang mencapai 206 sentimeter, Keita memiliki jangkauan serangan yang sangat tinggi dan kekuatan smash yang mampu menembus pertahanan rapat lawan. Meskipun masa bermainnya di liga voli Indonesia tergolong singkat, kesan yang ditinggalkannya sangatlah mendalam. Menariknya, Keita sempat mengungkapkan bahwa keputusannya untuk bermain di Proliga 2024 saat itu sebenarnya bertujuan untuk mengisi waktu luang di tengah jadwal kompetisinya, mengingat durasi Proliga yang relatif pendek, yakni hanya sekitar tiga hingga empat bulan.

Hal ini menunjukkan betapa luar biasa bakat alaminya, di mana ia bisa mendominasi liga meskipun hanya menganggapnya sebagai pengisi waktu. Kualitas kelas dunia milik Noumory Keita semakin terbukti setelah ia mencatatkan prestasi gemilang bersama klub Al Rayyan. Keita berhasil membawa Al Rayyan menjadi juara AVC Champions League 2025, sebuah pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain voli terbaik di kawasan Asia dan sekitarnya.

Kemenangan tersebut tidak hanya memberikan trofi juara, tetapi juga meloloskan Al Rayyan ke ajang Kejuaraan Dunia Voli antar klub, sebuah level kompetisi tertinggi di mana hanya tim-tim elit dunia yang bisa berpartisipasi. Pengalaman bertanding di level tertinggi dunia inilah yang kini diharapkan bisa ditularkan kepada rekan-rekan setimnya di Jakarta Bhayangkara Presisi saat mereka berjuang di Pontianak nanti. Kini, fokus utama Keita dan seluruh jajaran tim Jakarta Bhayangkara Presisi adalah memberikan performa maksimal di AVC Champions League 2026.

Dengan kombinasi pengalaman internasional, kekuatan fisik yang prima, dan mentalitas juara, Keita diharapkan mampu menjadi motor serangan yang membawa tim meraih hasil optimal. Para penggemar voli di Indonesia, khususnya di Pontianak, tentu sudah tidak sabar menyaksikan aksi smash keras dari pemain asal Mali ini. Dukungan penuh dari suporter diharapkan menjadi energi tambahan bagi tim untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah voli Asia, sekaligus membuktikan bahwa Jakarta Bhayangkara Presisi adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di tingkat internasional





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noumory Keita Jakarta Bhayangkara Presisi AVC Champions League 2026 Bola Voli Proliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakarta Bhayangkara Presisi Tiba di Pontianak, Siap Unjuk Gigi di AVC Champions League 2026Berita Jakarta Bhayangkara Presisi Tiba di Pontianak, Siap Unjuk Gigi di AVC Champions League 2026 terbaru hari ini 2026-05-05 07:03:45 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bhayangkara Presisi Perkuat Skuad dengan Empat Pemain Bintang DuniaJakarta Bhayangkara Presisi berambisi meraih gelar juara AVC dengan memperkuat tim dengan empat pemain voli kelas dunia, termasuk pemain Kuba, Noumory Keita, Bardia Saadat, dan pemain muda Slovenia. Status tuan rumah di Pontianak menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal.

Read more »

Jakarta Bhayangkara Presisi Pastikan Peran Pemain Lokal Tak akan Tergeser dengan Datangnya Empat Pemain Asing BaruBerita Jakarta Bhayangkara Presisi Pastikan Peran Pemain Lokal Tak akan Tergeser dengan Datangnya Empat Pemain Asing Baru terbaru hari ini 2026-05-05 16:36:43 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jakarta Bhayangkara Presisi Resmi Rekrut Middle Blocker Asing untuk AVC Champions League 2026Berita Jakarta Bhayangkara Presisi Resmi Rekrut Middle Blocker Asing untuk AVC Champions League 2026 terbaru hari ini 2026-05-06 10:14:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jakarta Bhayangkara Presisi Siapkan Super Team untuk AVC Champions League 2026, Rekrut 4 Pemain Kelas DuniaBerita Jakarta Bhayangkara Presisi Siapkan Super Team untuk AVC Champions League 2026, Rekrut 4 Pemain Kelas Dunia terbaru hari ini 2026-05-06 15:40:19 dari sumber yang terpercaya

Read more »

May Day Jadi Faktor Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal Digelar di JakartaHari Buruh jadi alasan keamanan duel Persija vs Persib batal digelar di Jakarta. Laga dipindah ke Stadion Segiri, Samarinda

Read more »