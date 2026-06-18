Nota Kesepahaman AS‑Iran 14 Pasal Ditetapkan, Langkah Awal Akhiri Konflik Timur Tengah

Presiden Trump dan Presiden Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman 14 pasal pada 17 Juni 2026, membuka jalur diplomasi untuk menghentikan operasi militer, mencabut blokade di Selat Hormuz, dan meluncurkan paket rekonstruksi ekonomi senilai $300 miliar.

IRNA mengumumkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2026 Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menandatangani nota kesepahaman yang berisi empat belas pasal penting. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian menandatangani salinan fisik perjanjian tersebut dalam sebuah jamuan makan malam yang dihadiri juga oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, Prancis.

Salinan tersebut sebelumnya telah ditandatangani secara digital oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan kepala negosiator Iran, sehingga proses penandatanganan berlangsung secara berjenjang. Nota kesepahaman ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk melanjutkan rangkaian negosiasi selama enam puluh hari ke depan, dengan tujuan utama mengakhiri konflik yang telah meluas di kawasan Timur Tengah. Pakistan, yang berperan sebagai mediator dalam dialog ini, mengonfirmasi bahwa dokumen akan berlaku efektif setelah kedua belah pihak menandatangkan naskah aslinya.

Isi utama nota kesepahaman mencakup penghentian operasi militer secara permanen di semua front, termasuk wilayah Lebanon, serta komitmen tidak memulai atau melanjutkan aksi militer apa pun terhadap satu sama lain. Kedua negara sepakat untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing serta tidak mencampuri urusan internal. Selama periode negosiasi, Amerika Serikat berjanji mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz dan menurunkan semua hambatan maritim terhadap Iran dalam tiga puluh hari.

Iran, pada gilirannya, akan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz serta memastikan kelancaran lalu lintas kapal dagang antara Teluk Persia dan Laut Oman tanpa biaya selama enam puluh hari, sambil melakukan pembersihan ranjau dan mengatasi hambatan teknis. Selain langkah-langkah militer, nota kesepahaman juga memuat rencana rekonstruksi ekonomi yang didukung oleh dana sebesar tiga ratus miliar dolar Amerika Serikat, yang akan dikelola bersama mitra‑mitra regional. Semua lisensi, pengecualian, dan izin keuangan yang diperlukan akan disediakan oleh Washington.

Amerika Serikat berkomitmen mengakhiri semua sanksi terhadap Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi IAEA, serta sanksi unilateral AS, baik primer maupun sekunder, sesuai jadwal yang akan ditetapkan dalam perjanjian akhir. Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir, sekaligus membuka dialog dengan Kesultanan Oman mengenai administrasi maritim Selat Hormuz. Kesepakatan akhir diharapkan selesai dalam enam puluh hari dengan kemungkinan perpanjangan apabila disepakati bersama, menandai langkah historis menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah





tribunnews / 🏆 37. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diplomasi Keamanan Timur Tengah Ekonomi Iran Sanksi Amerika Perjanjian Militer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anggota DPR sebut Indonesia harus apresiasi kesepahaman AS-IranAnggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai Republik Indonesia harus mengapresiasi tercapainya kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk ...

Read more »

Draf Nota Kesepahaman AS-Iran Bocor, Terungkap Pasal-pasal PentingBloomberg mengungkap draf nota kesepahaman AS-Iran untuk mengakhiri perang. Perjanjian itu akan ditandatangani pada 19 Juni 2026.

Read more »

Israel Masih Duduki Wilayah Lebanon, Hizbullah Yakin Iran Tak akan Tandatangani Kesepakatan NuklirPertempuran di Lebanon telah mereda secara signifikan setelah nota kesepahaman Iran-AS, tapi belum berhenti sepenuhnya.

Read more »

PT Freeport Indonesia Tanda Tangani Nota Kesepahaman untuk Pembangunan di MimikaPT Freeport Indonesia menandatangani tiga nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi di wilayah tersebut. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan tujuan kolaborasi adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk suku Amungme, Kamoro, dan communities lainnya. Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik langkah ini dan berharapcontinued kolaborasi berjalan baik.

Read more »