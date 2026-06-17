Norwegia Tautan Irak 4-1 di Piala Dunia 2026, Haaled Cetak Braket

Timnas Norwegia memulai perjalanan Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Irak di Grup I. Erling Haaldand menyumbang dua gol, Mell也許 lewat sundulan Leo Ostigard, dan satu gol bunuh diri dari Aymen Hussein memastikan kemenangan Singa Viking. Irak berhasil satu kali mengancam ke gawang Norwegia lewat Aymen Hussein, tetapi kesalahan belakang memporak-porandakan upaya mereka. Di pertandingan lain, Argentina dengan hattrick Lionel Messi melumat Aljazair 3-0. Hingga ada rumors tentang Raul Gonzalez berpotensi melatih Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Artikel ini juga menyentuh berbagai topik lain terkait Piala Dunia 2026 dan isu sekitarnya.

2026 dengan cara yang meyakinkan. Menghadapi Irak pada laga perdana Grup I , skuad berjuluk Singa Viking tampil tajam dan menaklukkan lawannya dengan skor telak 4-1, Rabu pagi WIB, 17 Juni 2026.

Erling HaalandSelain brace Haaland, dua gol tambahan Norwegia lahir melalui sundulan Leo Ostigard serta gol bunuh diri penyerang Irak, Aymen Hussein, pada masa injury time. Meski berstatus non-unggulan, Irak tampil tanpa rasa takut saat menghadapi salah satu tim terkuat di Grup I. Bahkan, Singa Mesopotamia beberapa kali merepotkan pertahanan Norwegia sepanjang pertandingan. Lionel Messi Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo usai Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026 saat Argentina Gilas Aljazair Norwegia membuka keunggulan pada menit ke-29.

Berawal dari pergerakan cepat di sisi kiri, David Moller Wolfe melepaskan umpan silang mendatar yang disambut Erling Haaland dengan sontekan jarak dekat. Skor berubah menjadi 1-0. Irak tidak menyerah. Pada menit ke-39, Ali Jasim mengirim umpan lambung yang diteruskan ke kotak penalti.

Aymen Hussein sukses memenangkan duel udara dan menanduk bola melewati jangkauan kiper Orjan Nyland. Kedudukan kembali imbang 1-1. Gol tersebut membuat Irak semakin percaya diri. Mereka bahkan hampir membalikkan keadaan menjelang turun minum setelah salah satu peluang membentur tiang gawang Norwegia.

Namun, momentum itu sirna akibat kesalahan fatal di lini belakang. Pada menit ke-43, backpass yang terlalu lemah membuat kiper Jalal Hassan kehilangan kontrol situasi. Haaland dengan naluri predatornya langsung menekan dan mencuri bola sebelum menceploskannya ke gawang kosong. Memasuki babak kedua, Irak tetap bermain agresif dan beberapa kali mengancam.

Akan tetapi, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada menit ke-76, Norwegia memperlebar jarak lewat situasi bola mati. Sepak pojok yang dikirim ke kotak penalti berhasil disambut sundulan bek pengganti Leo Ostigard untuk mengubah skor menjadi 3-1. Saat Irak berusaha mengejar ketertinggalan, petaka kembali.

Bola yang mengarah ke area berbahaya sempat mengenai pemain Irak sebelum masuk ke gawang sendiri pada menit 90+6. Hanya tiga pemain yang berhak mengenakan emblem Sepatu Emas di Piala Dunia 2026. Salah satunya Kylian Mbappe yang tampil konsisten bersama Timnas Prancis. Lionel Messi sukses mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan hattrick-nya di Piala Dunia 2026.

Dia berhasil mengantarkan Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Kylian Mbappe tampil dengan jersey berbeda saat Prancis menghadapi Senegal di Piala Dunia 2026. Ternyata ada alasan khusus di balik lencana yang dikenakannya. Lionel Messi langsung membuka Piala Dunia 2026 dengan sensasi.

Pemain berjuluk La Pulga itu membawa Argentina menang telak 3-0 atas Aljazair berkat torehan hattrick-nya. Timnas Argentina sukses mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan cemerlang. Mereka menghajar Aljazair dengan skor telak 3-0 berkat hattrick Lionel Messi. Lionel Messi berpeluang menjadi pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Berikut daftar sembilan pemain dengan assist terbanyak di turnamen tersebut. Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Jerman Barat dan Austria Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026.

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