Timnas Norwegia membuka grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan mulus 4-1 atas Irak. Erling Haaldan menorehkan dua gol, didukung gol dari Leo Ostigard dan gol bunuh diri pemain Irak. Meski status underdog, Irak menampilkan perlawanan sengit dan sempat menyamakan kedudukan, namun akhirnya tak dapat menghentikan kemenangan Norwegia.

Norwegia memulai penampilan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Irak di Grup I pada Rabu pagi, 17 Juni 2026. Dalam laga perdana tersebut, tim berjuluk Singa Viking menunjukkan dominasi dengan empat gol yang ditangkan.

Erling Haaland menjadi bintang utama dengan dua gol, sementara Leo Ostigard dan gol bunuh diri dari pemain Irak, Aymen Hussein, melengkapi angka untuk Norwegia. Sejak awal pertandingan, Irak menampilkan permainan tanpa rasa takut menhadapi tim kuat Grup I. Singa Mesopotamia beberapa kali mengancam pertahanan Norwegia dan bahkan hampir membawa keunggulan sebelum turun minum. Namun, kesalahan fatal di lini belakang membuat mereka kehilangan momentum.

Gol kedua Haaland di menit ke-43 lahir dari umpan lemah kiper Irak, Jalal Hassan, yang kemudian dia manfaatkan dengan sigap. Di babak kedua, Norwegia kembali menunjukkan efisiensi di situasi bola mati. Pojok dari.sepak yang disundul Ostigard di menit ke-76 membuat skor 3-1. Irak.total berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi tepat Berakhirnya injury time, bola kedua kali masuk ke gawang mereka karena krosook pemain Irak sendiri, menegaskan kemenangan Norwegia.

Di luar pertandingan tersebut, ada sejumlah topik menarik lainnya seputar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan Lionel Messi kembali menjadi sorotan. Mbappe menjadi salah satu dari hanya tiga pemain yang berhak mengenakan emblem Sepatu Emas di turnamen ini. Sementara itu, Messi mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan menorehkan hat-trick mohon membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair dalam pertandingan perdana.

Pertandingan Prancis vs Senegal juga mendapat perhatian khusus, dengan laga di New York/New Jersey digelar Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00. Pesona sepak bola selalu menghidupkan kisah heroik dan kontroversi di dalamnya, seperti kejadian pada Piala Dunia 1982 antara Jerman Barat dan Austria, atau pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat akibat faktor ketegangan diplomatik.

Selain sepak bola, berita dari dunia politik dan infrastruktur Jateng juga muncul, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan nasional di tingkat daerah dan mutu pembangunan jalan. Wisata monumen sejarah seperti Gerbong Maut juga mengingatkan kita pada harga mahal kemerdekaan. Secara keseluruhan, berita beragam mencakup realita sepak bola, kondisi politik, hingga isu sosial-budaya di dalam dan luar Piala Dunia 2026





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