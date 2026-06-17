Norwegia memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Irak, dengan Erling Haaland berperan作为 pencetak dua gol dan membawa timnya memuncaki klasemen Grup I. Liga ini juga menampilkan kesuksesan Argentina dengan hattrick Messi serta probolan Prancis vs Senegal dengan Mbappe yang mengenakan jersey unik.

Erling Haaland menjadi bintang utama ketika Norwegia mengawali turnamen Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Irak di Grup I. Ia mencetak dua gol, yang keduanya menjadi gol pertamanya dalam debutnya di ajang Piala Dunia.

Haaland menyatakan gol pertama bagus dan yang kedua bahkan lebih bagus, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut membuatnya sangat bangga karena tim berhasil memulai turnemen dengan hasil positif. Meski memenangi pertandingan, ia menekankan bahwa Norwegia harus terus meningkatkan performa untuk menghadapi lawan-lawana berikutnya yang diperkirakan lebih sulit. Di laga itu, Norwegia sempat mendapat perlawanan ketat dari Irak.

Haaland mengawali keunggulan pada menit ke-29 melalui umpan silang rendah David Møller Wolfe, dan kembali menambah keunggulan di menit ke-39 setelah tekanan yang 생성 kiper Jalal Hassan membentur kakinya, menyebabkan bola masuk ke gawang. Di babak kedua, Norwegia lebih dominan dan menambah dua gol lainnya, dengan Leo Østigard mencetak gol dan Aymen Hussein menyumbang gol bunuh diri saat injury time. Haaland merasa kemenangan sesuai dengan ekspektasi karena Norwegia adalah tim yang lebih diunggulkan.

Kemenangan ini Norwegia mengamankan posisi puncak klasemen Grup I. Di luar pertandingan, Piala Dunia 2026 juga kembali menyuguhkan kisah-heroik dan beberapa kontroversi. Timnas Argentina dibawa oleh hattrick Lionel Messi untuk mengalahkan Aljazair 3-0, s Prancis siap menghadapi Senegal dengan Kylian Mbappe yang mengenakan jersey berbeda. Raul Gonzalez mengungkapkan keinginannya melatih timnas Indonesia dalam empat atau lima tahun ke depan.

Di Surabaya, ribuan mahasiswa berencana demonstration untuk menuntut berbagai kebijakan, sementara di Solo, tradisi Kirab Pusaka Dalem Malam diadakan sebagai momen refleksi spiritual. Pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat akibat ketegangan diplomatik juga menjadi sorotan





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