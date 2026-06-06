Normalisasi Penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis: Alarm yang Tidak Pernah Didengar

Artikel ini mengupas masalah sistemik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diabaikan, termasuk keracunan berulang, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Menggunakan konsep normalisasi penyimpangan, penulis menjelaskan bagaimana penyimpangan kecil yang ditoleransi dapat berujung pada kegagalan besar. Kritik dan peringatan yang disampaikan media, akademisi, dan masyarakat sipil sering kali direspons defensif, sehingga menghambat perbaikan. Artikel ini menekankan perlunya desain tata kelola yang independen dan budaya kritis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas pemerintah sejak awal telah dihadapkan pada berbagai tanda bahaya yang luput dari perhatian serius. Kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak sekolah terjadi berulang kali di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil berkali-kali menyuarakan kritik tajam mengenai tata kelola yang buruk, potensi konflik kepentingan, serta lemahnya pengawasan. Namun, sebagian besar peringatan itu berlalu tanpa koreksi berarti dari para pemangku kepentingan. Pola ini mengingatkan pada konsep normalisasi penyimpangan yang diperkenalkan oleh sosiolog Diane Vaughan saat meneliti ledakan pesawat ulang-alik Challenger pada 1986.

Vaughan menemukan bahwa bencana besar sering tidak lahir dari satu kesalahan fatal, melainkan dari akumulasi penyimpangan kecil yang berulang dan terus ditoleransi hingga akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar. Dalam konteks MBG, pola serupa terlihat jelas. Setiap insiden keracunan dianggap sebagai kejadian teknis yang terisolasi, sementara para korban direduksi menjadi sekadar angka statistik. Kritik yang muncul diperlakukan sebagai gangguan terhadap kepentingan nasional, bukan sebagai masukan berharga untuk perbaikan.

Potensi konflik kepentingan yang teridentifikasi pun dianggap sebagai persoalan administratif yang sepele. Ketika peringatan pertama diabaikan, peringatan berikutnya menjadi semakin mudah untuk diabaikan. Penyimpangan yang tadinya merupakan alarm peringatan perlahan berubah menjadi kebiasaan yang diterima begitu saja. Sejak awal, desain tata kelola MBG sudah mengandung sejumlah anomali yang seharusnya menjadi perhatian serius.

Program ini menyerap anggaran dalam skala luar biasa besar, mencapai puluhan triliun rupiah, namun tidak difokuskan secara ketat pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan. Dalam kondisi seperti itu, sistem pengawasan seharusnya diperketat dengan melibatkan pihak independen. Namun, publik justru menyaksikan banyak masalah dalam transparansi, proses pengadaan, distribusi, hingga konflik kepentingan yang melibatkan aktor-aktor politik dan keamanan. Anomali yang paling mencolok adalah kaburnya batas antara pelaksana program, pemegang kekuasaan, dan pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

Di sejumlah daerah, dapur MBG dikelola atau berafiliasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch menemukan indikasi kuat bahwa pengelolaan sejumlah dapur MBG memiliki keterkaitan dengan jaringan politik, sukarelawan kampanye, dan kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan program publik menjadi sulit dipisahkan dari kepentingan mempertahankan jaringan kekuasaan.

Dari perspektif tata kelola, kedekatan semacam itu patut menjadi perhatian karena dapat menciptakan konflik kepentingan dan memperlemah independensi pengawasan. Inilah yang menjadi akar masalah mengapa program MBG sulit diawasi secara efektif. Dalam sistem yang sehat, pengawas harus memiliki jarak yang cukup dari pelaksana. Kritik harus dapat disampaikan tanpa rasa takut, dan evaluasi harus dapat dilakukan secara independen.

Namun, ketika aktor-aktor yang memiliki pengaruh politik, kekuatan koersif, dan posisi strategis dalam negara terlibat langsung dalam pelaksanaan program, batas-batas itu menjadi sangat kabur. Akibatnya, banyak keluhan masyarakat justru direspons secara defensif atau dianggap sebagai upaya mengganggu program. Misalnya, sejumlah orangtua yang mengeluhkan kualitas makanan anaknya malah mengalami intimidasi. Bagaimana pengawasan dapat berjalan optimal jika pelaksana memiliki kedekatan erat dengan pusat kekuasaan?

Bagaimana kritik dapat berkembang bebas ketika sebagian pelaksana berasal dari institusi yang memiliki otoritas besar? Bagaimana masyarakat dapat merasa aman menyampaikan keluhan jika struktur yang sama juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi respons terhadap keluhan tersebut? Masalahnya bukan semata-mata pada keberadaan polisi, tentara, atau anggota DPR. Masalahnya terletak pada desain yang memungkinkan pelaksana dan pengawas berada terlalu dekat satu sama lain.

Dalam situasi seperti ini, kritik menjadi semakin sulit masuk ke dalam sistem. Ketika media menyoroti masalah, respons yang muncul sering kali berupa klarifikasi bahwa program tetap berjalan baik. Ketika terjadi kasus keracunan, fokus bergeser pada penanganan per kasus tanpa evaluasi sistemik. Ketika muncul pertanyaan tentang konflik kepentingan, isu tersebut dianggap tidak substantif dibandingkan dengan tujuan besar program.

Akibatnya, negara kehilangan apa yang paling dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan, yaitu kelompok kritis yang berani mempertanyakan keputusan dan prosedur yang dianggap keliru. Mereka bukanlah musuh, melainkan sistem peringatan dini. Namun, dalam lingkungan yang otoriter dan terlalu menekankan loyalitas, kritik sering dianggap ancaman yang harus diredam, bukan masukan yang harus didengar. Konsep normalisasi penyimpangan menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Kerusakan besar tidak selalu lahir dari niat jahat seseorang. Ia sering muncul ketika orang-orang biasa menjalankan tugas administratif tanpa lagi mempertanyakan dampak moral dari keputusan mereka. Seorang pejabat mungkin merasa hanya menjalankan prosedur. Seorang atasan merasa hanya mengejar target.

Seorang pelaksana merasa hanya menjalankan perintah. Tidak ada yang merasa dirinya sedang merusak sistem. Namun, ketika semua orang berhenti mempertanyakan sistem, kerusakan dapat tumbuh tanpa hambatan. Bahasa pun digunakan untuk mengecilkan masalah.

Keracunan disebut sebagai insiden. Konflik kepentingan disebut sebagai mispersepsi. Penyimpangan dianggap sebagai ulah oknum. Dengan cara itu, masalah sistemik direduksi menjadi kesalahan individual yang mudah diabaikan.

Padahal, jika tidak segera dibenahi, pola ini tidak hanya akan terus menggerogoti kualitas program MBG, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Diperlukan keberanian untuk mengakui adanya kesalahan sistemik dan melakukan perbaikan mendasar, mulai dari memperkuat independensi pengawas, membuka akses informasi publik, hingga memastikan tidak ada lagi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program. Tanpa langkah-langkah itu, peringatan demi peringatan akan terus berlalu tanpa makna, dan kita hanya akan menunggu datangnya bencana yang lebih besar di masa depan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis Normalisasi Penyimpangan Konflik Kepentingan Pengawasan Keracunan Makanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Bela Rakyatmu, Prabowo!': Nasihat Soemitro di Balik Keputusan Pahit Presiden Pecat Dadan Hidayna CsLangkah tersebut diambil demi menjaga integritas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »

Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis: Pelajaran untuk BangsaKasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa integritas dan tata kelola kelas dunia sangat penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Program ini lahir dari tujuan mulia untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia, tetapi terjadi dugaan korupsi yang melibatkan para pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah negara lebih sering ditentukan oleh kualitas moral para pengelolanya daripada besarnya angka yang tertulis dalam APBN.

Read more »

Adu Kekayaan 3 Eks Petinggi BGN Tersangka Korupsi Makan Bergizi Gratis, Siapa Paling Tajir?Intip rincian total kekayaan eks petinggi BGN yang jadi tersangka korupsi program MBG. Siapa yang paling kaya menurut LHKPN? Baca selengkapnya di sini!

Read more »

Usai Dadan Terasangka, Prabowo Ultimatum Mitra Makan Bergizi Gratis: Yang Brengsek Segera Tobat!Ultimatum keras dari Prabowo terhadap mitra-mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »