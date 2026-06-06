Nopianto Selamat Setelah Terjatuh dari Kapal Penyeberangan di Selat Sunda

Nopianto, warga Desa Mulyorejo I, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara berhasil selamat setelah terjatuh dari kapal penyeberangan rute Bakauheni-Merak saat melintas di perairan Selat Sunda. Korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di sekitar Pulau Penjurit pada Jumat pagi dalam kondisi selamat.

Nopianto , warga Desa Mulyorejo I, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara berhasil selamat setelah terjatuh dari kapal penyeberangan rute Bakauheni-Merak saat melintas di perairan Selat Sunda .

Seorang pria asal Kabupaten Lampung Utara ditemukan selamat di Pulau Penjurit, Kabupaten Lampung Selatan, setelah terjatuh dari kapal penyeberangan rute Bakauheni-Merak saat melintas di perairan Korban diketahui bernama Nopianto, warga Desa Mulyorejo I, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Ia ditemukan warga pesisir saat sedang memancing di sekitar perairan Pulau Penjurit, sekitar pukul 06.30 WIB, Jumat (5/6/2026). Sekitar pukul 20.00 WIB, bus yang ditumpanginya memasuki kapal penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang menuju Pelabuhan Merak, Banten.

Saat kapal berada di tengah pelayaran, korban disebut berada di bagian buritan kapal. Ketika melihat ke arah laut, ia diduga terpeleset hingga terjatuh ke perairan Selat Sunda. Dalam kondisi gelap dan berada di tengah laut, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Namun, tidak ada penumpang maupun awak kapal yang mengetahui kejadian tersebut.

Berbekal kemampuan bertahan hidup, korban kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berenang menuju daratan terdekat. Setelah berjam-jam berada di laut, ia akhirnya berhasil mencapai Pulau Penjurit dan bertahan di lokasi tersebut hingga ditemukan warga keesokan harinya. Kasat Polair Polres Lampung Selatan, Iptu Panpan Hermayadi membenarkan adanya penemuan seorang laki-laki di Pulau Penjurit yang diduga terjatuh dari kapal penyeberangan.

Korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di sekitar Pulau Penjurit pada Jumat pagi dalam kondisi selamat, kemudian langsung dibawa dan diserahkan kepada petugas untuk penanganan lebih lanjut. Usai menerima laporan dari masyarakat, petugas Satpolair segera menuju lokasi untuk melakukan pendataan dan memastikan kondisi korban. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengaku terjatuh dari kapal penyeberangan saat perjalanan menuju Merak.

Berdasarkan keterangan sementara, korban diduga terjatuh dari kapal penyeberangan rute Bakauheni-Merak saat kapal sedang berlayar dan kemudian berusaha berenang hingga mencapai Pulau Penjurit. Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Ditpolairud Polda Lampung, Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, dan sejumlah pihak terkait guna menelusuri perjalanan korban serta memastikan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Ditpolairud Polda Lampung, Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni, serta pihak terkait lainnya untuk melengkapi data dan memastikan rangkaian kejadian yang dialami korban





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