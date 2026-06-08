Nonton Bareng Film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' Sambut Inklusivitas di Tujuh Kota Indonesia

Acara nonton bareng serentak di Jakarta, Cianjur, Padang, Pontianak, Baubau, Tanjungpinang, dan Malang melibatkan lebih dari 1.162 peserta, termasuk penyandang disabilitas, dengan dukungan Raffi Ahmad, Baim Wong, dan ICCN untuk memajukan budaya inklusif.

Pada Minggu, 7 Juni 2026, sebuah acara nonton bareng film "Semua Akan Baik-Baik Saja" digelar secara serentak di tujuh kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Cianjur, Padang, Pontianak, Baubau, Tanjungpinang, dan Malang.

Lebih dari seribu satu ratus enam puluh dua peserta, yang terdiri dari penyandang disabilitas dan anggota masyarakat umum, menonton bersama dalam suasana yang penuh semangat inklusif. Acara ini diprakarsai oleh Baim Wong bersama Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN), Fiki Satari, serta didukung oleh sejumlah tokoh publik, termasuk Raffi Ahmad yang hadir di Jakarta.

Raffi Ahmad menilai bahwa nonton bareng ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang seni, budaya, dan hiburan yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Ia menegaskan, "Keterlibatan komunitas kreatif dan anak muda dalam kegiatan inklusif semacam ini penting untuk memperkuat budaya gotong‑royong serta kepedulian sosial. Ruang‑ruang kreatif harus terus didorong menjadi terbuka, ramah, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi.

" Selain menyoroti nilai kebersamaan, acara ini juga dimaksudkan sebagai momentum penguatan jejaring komunitas di berbagai daerah. Fiki Satari mengingatkan bahwa film memiliki kekuatan unik untuk membangun empati dan menjembatani berbagai kelompok masyarakat dalam ruang yang setara. Ia menambahkan, "Ketika komunitas disabilitas dan komunitas kreatif berkumpul dalam satu pengalaman yang sama, lahir pemahaman, solidaritas, serta energi kolaborasi yang lebih kuat. Ruang budaya harus menjadi ruang bersama bagi semua.

" Baim Wong, sebagai sutradara dan pemeran utama film tersebut, menekankan pentingnya pesan yang diusung film. Menurutnya, film merupakan medium yang efektif untuk menghadirkan percakapan, membangun empati, dan menghubungkan pengalaman manusia yang beragam. Ia berharap pesan harapan, ketangguhan menghadapi tantangan hidup, serta pentingnya dukungan sosial dalam proses pemulihan dan pertumbuhan individu dapat sampai kepada penonton luas.

Raffi Ahmad pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Baim Wong, pemain, dan kru film atas karya yang menginspirasi, sekaligus mendoakan agar semua pihak terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkarya demi manfaat bersama. Acara nonton bareng ini diharapkan menjadi titik tolak bagi lahirnya lebih banyak inisiatif budaya yang berpihak pada aksesibilitas, keberagaman, dan inklusivitas di masa depan





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Inklusivitas Film Indonesia Penyandang Disabilitas Kolaborasi Budaya Raffi Ahmad

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