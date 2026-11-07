Noni Madueke Cemerlang Gantikan Bukayo Saka di Arsenal

Arsenal menang 1-0 atas Hull City berkat Noni Madueke. Pemain ini sukses mengisi kekosongan Bukayo Saka dengan penampilan terbaik di lini sayap.

London, Sabtu (7/11/2026). Arsenal mampu menjawab tantangan berat setelah kehilangan bintang sayapnya, Bukayo Saka, akibat cedera jangka panjang. Alih-alih runtuh, tim asuhan Mikel Arteta justru menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan meraih dua kemenangan beruntun dalam ajang Liga Inggris.

Kemenangan terbaru datang dengan skor tipis 1-0 atas Hull City di Stadion Emirates, London. Meskipun gol penentu dicetak oleh kapten tim, Martin Odegaard, sorotan utama pertandingan tetap jatuh pada Noni Madueke. Pemain berusia 24 tahun ini berhasil memikul beban besar dengan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Saka secara sangat efektif.

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Mechanisme Performa Madueke Melampaui Ekspektasi

Performa Noni Madueke dalam laga melawan Hull City menunjukkan peningkatan drastis yang tidak dapat diabaikan. Meskipun belum mencapai potensi maksimalnya, ia telah melampaui ekspektasi banyak penggemar Arsenal yang khawatir dengan ketiadaan Saka. Madueke tidak hanya bertahan di lapangan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan.

Penampilan terbaik Madueke terlihat jelas melalui kemampuan dribelnya yang secepat kilat. Ia sukses melakukan lima gedoran ke arah lawan, angka tertinggi dalam laga tersebut. Selain itu, pemain asal Inggris ini juga menciptakan dua tembakan langsung ke gawang dan empat peluang gol bagi rekan-rekannya.

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Gol kemenangan yang dicetak Martin Odegaard sebenarnya berawal dari aksi keras Madueke. Tembakan tajam dari sayap kiri Madueke memicu kemelut di area gawang Hull City, yang akhirnya memungkinkan Odegaard memasukkan bola. Aksi ini menandai kontribusi fundamental Madueke dalam membentuk serangan mematikan Arsenal.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Manajemen

Mikel Arteta, manajer Arsenal, menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan Noni Madueke. Dalam pernyataannya, Arteta menyebut Madueke sebagai contoh nyata bagi pemain lain di tim. Keputusan Arteta untuk menjadikan Madueke starter konsisten bukan tanpa alasan, mengingat dedikasi tinggi yang ditunjukkan pemain tersebut selama masa pemulihan.

Arteta mengungkap bahwa Madueke tidak mengambil cuti pada jeda internasional pertama bulan September. Sebaliknya, pemain 24 tahun ini terbang ke Portugal untuk menjalani latihan mandiri. Langkah ini membantu Madueke kembali menemukan ritme permainan dan membangun kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan di depan gawang.

Menurut Arteta, Madueke kini terlihat jauh lebih berani mencoba berbagai hal. Ia mampu melewati pemain lawan dengan lincah dan memberikan kontribusi nyata melalui gol serta assist. Kegembiraan Arteta terhadap hal ini sangat jelas, terutama karena Madueke tidak tampak kelelahan meski bermain 90 menit penuh.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Laga melawan Hull City menandai penampilan ketiga beruntun Madueke sebagai starter dalam tujuh hari terakhir. Sebelumnya, ia menjadi pemain terbaik saat Arsenal mengalahkan Slavia Praha di fase grup dengan menyumbang gol pembuka. Tiga hari kemudian, Madueke juga berperan penting saat Arsenal mencetak sejarah dengan menang di Stadion Anfield, Liverpool, untuk pertama kalinya sejak 2012.

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Statistik Arsenal selama Saka absen menunjukkan tren positif yang signifikan. Tim berhasil meraih empat kemenangan dalam lima laga di semua kompetisi. Menariknya, keempat kemenangan tersebut diraih ketika Madueke tampil sejak menit awal. Satu-satunya kekalahan dalam rentang waktu itu terjadi saat Madueke absen dalam Piala Liga Inggris.

Meskipun berkinerja cemerlang di klub, status Noni Madueke di tim nasional Inggris masih menjadi pertanyaan. Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, belum merekrutnya untuk jeda internasional bulan November ini. Tuchel menyatakan bahwa keputusannya untuk tidak memanggil Madueke sangat tipis dan sulit, mengingat kontribusi pemain tersebut di Arsenal.

Tuchel mengakui bahwa Madueke mencetak beberapa gol namun tetap mempertahankan kelompok pemain sebelumnya untuk posisi sayap. Hal ini juga terkait dengan minimnya kontribusi Madueke saat mewakili Inggris di Piala Dunia 2026. Keputusan Tuchel menuntut Madueke untuk terus membuktikan diri di level klub agar bisa kembali ke skuad negara.

Di sisi lain, cedera paha yang dialami Bukayo Saka membuat sang bintang harus menepi selama lebih dari sebulan. Saka belum tentu akan kembali bugar segera setelah jeda internasional berakhir. Dengan tren performa Noni Madueke yang semakin meningkat, kompetisi untuk mendapatkan tempat di sebelas utama Arsenal akan semakin ketat. Madueke kini memiliki momentum kuat untuk mempertahankan posisinya bahkan setelah Saka pulih.