Noel Ungkap Dugaan Pelanggaran Etik di KPK dan Tabrakan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur

Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkap dugaan pelanggaran etik di KPK dan mengancam akan membongkar penyidik yang memeras. Sementara itu, tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menyebabkan tujuh korban meninggal dan rute kereta terganggu. KAI masih melakukan investigasi penyebab kecelakaan.

Kemarin, Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkapkan laporannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa, 28 April 2026. Ia menyatakan bahwa laporannya mengungkap dugaan pelanggaran etik di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), termasuk penyidik yang diduga memeras.

Noel juga mengancam akan membongkar penyidik yang suka memeras dengan menggunakan pihak ketiga atau keempat. Ia pun menegaskan bahwa sebagai aktivis, ia tidak takut di penjara dan akan tetap berjuang melawan korupsi. Sebelumnya, Noel meyakini bahwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjeratnya merupakan kasus titipan dari pengusaha yang tidak senang dengan kebijakannya. Ia menilai bahwa hingga saat ini, belum ada keterangan saksi yang menghubungkannya dengan pemerasan tersebut.

Lebih dari 50 persen saksi, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan dirinya, termasuk saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan barang bukti yang ditemukan. Meskipun demikian, Noel tetap optimistis bahwa sidang akan berjalan lancar dan tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan kasus tersebut. Dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dan gratifikasi pada periode 2024–2025, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3 senilai Rp6,52 miliar dan menerima gratifikasi.

Sementara itu, di sisi lain, terjadi tabrakan maut antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Kepala Badan Penyelamat Nasional (Basarnas), Mohammad Syafii, menyatakan bahwa evakuasi korban memerlukan penanganan khusus. Sebanyak 240 penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, namun tercatat tujuh orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan sembilan perjalanan KA jarak jauh dan mengalihkan rute KRL sebagai dampak dari kecelakaan tersebut.

Insiden ini diduga dipicu oleh taksi listrik Green SM, dan KAI serta pihak terkait masih melakukan investigasi. Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung hadir mendampingi Jumhur Hidayat saat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Istana Negara pada Senin, 27 April 2026. Di sisi lain, PT KAI juga fokus pada evakuasi korban dan penanganan layanan kereta yang terganggu sementara.

Selain itu, kolaborasi antara Bank Sumut dan Pemerintah Kota Medan melalui QRESTO menjadi standar baru dalam pengelolaan pajak daerah di Indonesia, dengan prinsip cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik





Noel KPK Tabrakan KRL KA Argo Bromo Anggrek Kecelakaan Kereta

