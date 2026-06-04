Noel Minta Maaf kepada Presiden Prabowo dan Rakyat Indonesia

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang lebih dikenal sebagai Noel, menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 dan gratifikasi.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang lebih dikenal sebagai Noel , menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 dan gratifikasi.

Selain kepada Presiden Prabowo, Noel juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan para buruh yang selama ini diperjuangkan. Menurut wamenaker periode 2024-2025 itu, putusan tersebut merupakan pukulan telak dalam proses perjalanan hidupnya selama menjabat dan proses hidupnya selama ini. Terlebih lagi, dia memiliki komitmen dan dedikasi untuk bekerja bagi para buruh, pekerja, dan media massa yang selama ini terkena lay-off atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan demikian, dia menilai kasus yang menimpanya merupakan kecerobohan yang tidak dapat hindari, tetapi Noel mengaku akan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Baca Juga:Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa, tuturnya. Dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemenaker dan gratifikasi pada periode 2024-2025, Noel terbukti telah menerima gratifikasi senilai total Rp 3,43 miliar sebagai uang nonteknis pengurusan sertifikat K3 dan satu unit motor Ducati Scrambler.

Noel juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya, istri, dan anaknya karena telah mengecewakan mereka. Saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka dan khusus juga untuk keluarga saya, istri saya, dan anak saya, kata Noel saat memberikan keterangan kepada media usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (4/6/2026)





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