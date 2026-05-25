Noel dituntut 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Noel mengatakan jika dirinya memang menjadi contoh pemberantasan korupsi, maka siap dihukum mati. Dengan harapan pemberantasan korupsi bisa lebih baik.

"Kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi (yang lebih baik), hukum mati saja sayanya. Gitu, hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas untuk apa pemberantasan korupsi. Jadi jangan menjadi pecundang," kata Noel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Noel juga mengaku pasrah dengan segala hal yang sudah disampaikan ke muka sidang. Karena itu, jika hukuman hakim nantinya tidak memenuhi rasa keadilan, akibatnya justru marwah pengadilan itu sendiri yang akan dicederai.

"Jangan kita menelanjangi peradilan ini dengan hal-hal yang tidak adil. Kita mau keadilan publik itu terpenting! " kata Noel





