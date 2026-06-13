Nobar Piala Dunia 2026 Digelar Serentak di Berbagai Daerah, doorong Ekonomi Lokal dan Sosialisasi Kegiatan untuk Masyarakat

Pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, dan masyarakat berkolaborasi menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2026 di seluruh Indonesia. Acara ini tidak hanya untuk menikmati pertandingan sepak bola tetapi juga didorong untuk mempererat kebersamaan, mendongkrak ekonomi UMKM, serta mempromosikan potensi wisata. Berbagai wilayah报道 pelbagai inisiatif, termasuk kemitraan TVRI dengan hotel, warkop, dan pemerintah provinsi. Polri fasilitasi dengan pengamanan, sementara文化活动 seperti Festival Ketupat dan tradisi lokal tetap dipertahankan. Di bidang olahraga, analisis teknis Grup D dan laga perdana US vs Paraguay juga dinarasikan.

Pemerintah Provinsi NTT bersama TVRI NTT akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di berbagai lokasi strategis. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meriahkan ajang sepak bola dunia tetapi juga untuk mendongkrak ekonomi lokal , terutama pelaku UMKM .

Penyelenggaraan nobar ini diharapkan dapat menjadi wadah agregasi masyarakat sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah. Sementara itu, TVRI, RRI, dan ANTARA di Banten gencar melakukan sosialisasi melalui jalan santai dan acara Bola Gembira yang menarik antusiasme tinggi warga Serang. Di Ambon, Polresta Ambon memfasilitasi nobar dengan membuka halaman kantor, menyediakan fasilitas lengkap, serta mengeluarkan imbauan kamtibmas untuk memastikan perayaan berjalan aman dan tertib. Kapolres Mimika juga mengimbau masyarakat menjaga keamanan selama acara.

Di daerah lain seperti Sulawesi Selatan, TVRI berkolaborasi dengan hotel dan warkop, sementara di Papua menampilkan acara Bola Gembira. PKodim 0409/Rejang Lebong turut mempererat kebersamaan melalui nobar bersama masyarakat. Di bidang teknis, pelatih Turki Vincenzo Montella menyoroti kek平衡an Grup D Piala Dunia 2026 dan menekankan kewaspadaan menghadapi Australia. Prediksi laga Amerika Serikat vs Paraguay juga menjadi perbincangan.

Di luar konteks Piala Dunia, tradisi Pesta Panggil Suku Ketapik di Bangka Barat dan Festival Ketupat Telaga Kodok di Maluku Tengah melanjutkan upaya pelestarian budaya lokal dengan melibatkan ribuan warga. Berita ini mencakup berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, menonjolkan sinergi antarlembaga penyiaran publik, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyambut ajang sepak bola terbesar dunia





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