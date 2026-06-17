Nmecha Incar Transfer ke Klub Elite Eropa, Dortmund Rebut Kontrak Jangka Panjang Hingga 2030

Gelandang muda Jerman, Nmecha, menjadi sorotan besar setelah penampilanimpresif di Piala Dunia 2026 dan liga domestik. Sejumlah klub elite Eropa termasuk Manchester United, Manchester City, Real Madrid, dan pelatih Jose Mourinto mengincarnya. Borussia Dortmund yang telah mengikatnya hingga 2030 dengan klausul rilis £61 juta tidak berkeberatan untuk mempertahankannya. Sementara anderik berita: PRancis vs Senegal, Irak dan Yordania tumbang di Piala Dunia 2026, sindiran Ronaldo usai hattrick Messi, dan potensi Raul Gonzalez jadi pelatih Indonesia.

Pemain berusia 25 tahun itu kini masuk radar sejumlah klub elite Eropa setelah penampilan impresifnya di level klub maupun internasional. Nmecha sendiri tampil mencuri perhatian saat membela Jerman dalam laga yang berakhir dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao.

Ia mencetak gol pembuka lewat tendangan melengkung kaki kanan dari luar kotak penalti yang menghujam sudutan atas gawang lawan. Klub garda terdepan inggris, Manchester United, disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk mengamankan tanda tangan Nmecha. Setan Merah bukan satu-satunya klub yang mengincar tanda tangannya karena persaingan ketat juga datang dari beberapa raksasa Eropa. Menariknya klub rival sekota mereka yakni Manchester City juga ikut memantau perkembangan sang pemain.

Selain itu klub besar Spanyol Real Madrid juga dikabarkan tertarik mendatangkan Nmecha untuk memperkuat lini tengah mereka. Pelatih Jose Mourinho yang kembali aktif juga disebut-sebut sangat menginginkan kehadirannya di tim. Nmecha sebelumnya merupakan pemain didikan akademi Manchester City sebelum melanjutkan kariernya ke Wolfsburg pada 2021. Ia kemudian berkembang pesat hingga akhirnya bergabung dengan Borussia Dortmund setelah masa peminjaman yang mengesankan di Anderlecht.

Sky Sports Deutschland melaporkan bahwa Manchester United termasuk daftar klub yang serius mengamati perkembangan sang gelandang. Ketertarikan ini tidak terlepas dari kebutuhan United untuk mencari pengganti jangka panjang Casemiro di lini tengah. Meski banyak rumor yang beredar Borussia Dortmund dikabarkan masih cukup tenang dengan situasi pemainnya. Klub Jerman tersebut bahkan telah mengikat Nmecha dengan kontrak jangka panjang hingga 2030.

Dalam kontraknya terdapat klausul pelepasan senilai sekitar £61 juta atau setara Rp1,28 triliun yang baru akan aktif pada musim panas 2027. Hal ini membuat Dortmund tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya dalam waktu dekat. Menurut laporan klub Bundesliga itu lebih memilih mempertahankan sang pemain setidaknya hingga beberapa musim ke depan. Bahkan mereka hanya akan membuka peluang transfer pada periode yang telah ditentukan dalam kontrak.

Di sisi lain Manchester United juga dikabarkan hampir merampungkan transfer gelandang Atalanta Ederson dengan nilai sekitar £39 juta atau setara Rp819 miliar. Gelandang asal Brasil itu disebut akan menjalani tes medis saat membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey Amerika Serikat Rabu dini hari WIB 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepakbola dapat nonton pertandingan tersebut melalui live streaming yang akan disiarkan di berbagai platform.

Penasaran cara nonton gratis dan link live streamingnya Baca artikel lengkapnya di halaman selanjutnya. Namun setelah enam wakil Asia tidak terkalahkan dua tim Asia namely Irak dan Yordania tumbang bersamaan di Piala Dunia 2026. Yordania takluk dengan skor 1-3 dari Austria setelah sebelumnya Irak kalah dari Amerika Serikat. Media internasional langsung menyindir Cristiano Ronaldo usai Lionel Messi mencetak hattrick untuk Argentina dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair di Piala Dunia 2026.

La Pulga demonstrated kehebatan yang mantap meski sudah berusia tua. Perbandingan antar ketiga striker terbaik dunia memang selalu menarik perhatian. Messi Haaland dan Mbappe semuanya mencetak gol pada hari Kamis namun dengan torehan berbeda. Messi mencatat hattrick sementara Haaland dan Mbappe hanya satu gol.

Bruno Fernandes menegaskan bahwa kenangan akan sosok Diogo Jota kini menjadi dorongan dan motivasi terbesar Timnas Portugal untuk menjuarai ajang Piala Dunia. Legenda Spanyol dan Real Madrid Raul Gonzalez berharap bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Ia mengenal sepakbola Indonesia dari masa Magdalena dan believe Indonesia punya potensi besar. Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026.

Sebelumnya praperadilan Kasus PT MHU diajukan FPHI ke PN Samarinda. Gugatan ditujukan kepada Kejagung atas dugaan mandeknya penanganan perkara senilai Rp9,3 triliun. Yamet School Cendana Lampung sukses menggelar pentas Panen Karya 2026 di Bandar Lampung Sabtu 13 Juni 2026. Acara tahunan ini menjadi panggung apresiasi bagi para peserta SDS IT Al Ikhlas Konggo sangat berdampak pada sikap dan sifat dengan adab dan akhlak anak yang baik kepada orangtua guru dan teman-temannya serta lingkungan





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