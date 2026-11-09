Nissan Navara Pro PHEV Hadir di Filipina dengan Harga 2,4 Juta Peso

Nissan memperkenalkan Navara Pro PHEV di Filipina dengan harga mulai 2,4 juta peso. Mobil pikap hybrid ini menawarkan tenaga 435 PS, jangkauan listrik 75 km, dan fitur V2L untuk kebutuhan eksternal.

Nissan secara resmi telah memperkenalkan model terbaru dalam lini kendaraan double cabin mereka, yaitu Nissan Navara Pro PHEV, di pasar Filipina. Peluncuran ini dilaporkan oleh Autoindustriya pada Senin, 9 November 2026, menandai langkah strategis pabrikan Jepang tersebut dalam mengintegrasikan teknologi plug-in hybrid ke dalam segmen pikap yang sangat populer.

Rincian Harga dan Strategi Pasar di Filipina

Nissan Navara Pro PHEV dipasarkan dengan harga mulai dari PHP 2.448.000. Nilai konversi untuk varian terendah ini diperkirakan setara dengan Rp 660 juta. Kehadiran model ini bukan sekadar peluncuran produk baru, melainkan sebuah langkah nyata Nissan untuk menghadirkan teknologi efisiensi bahan bakar tingkat lanjut pada kendaraan jenis double cabin. Konsepsi ini dirancang untuk menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan performa tinggi yang dibutuhkan untuk pekerjaan lapangan maupun aktivitas petualangan off-road yang menantang.

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Desain Eksterior Agresif dan Fitur Fungsional V2L

Secara visual, Nissan Navara Pro PHEV tampil dengan desain eksterior yang sangat agresif dan modern. Bagian depan kendaraan menjadi sorotan utama dengan penggunaan warna bodi kuning terang yang mencolok. Gril berukuran besar dipadukan dengan lampu utama LED bertumpuk yang mengusung desain futuristik, menciptakan kesan gagah. Karakter tangguh kendaraan semakin diperkuat oleh bumper bawah bergaya off-road yang terlihat berotot dan kokoh, memberikan perlindungan ekstra untuk kondisi jalan berat. Di bagian samping, proporsi bodi double cabin terlihat jelas dengan kap mesin yang tinggi dan garis desain yang tegas. Pelek alloy yang kokoh dipasangkan dengan ban serbaguna, memastikan traksi yang stabil di berbagai medan.

Area belakang kendaraan dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan fungsional yang maksimal. Bak kargo yang luas sudah dilengkapi dengan lapisan bedliner untuk melindungi permukaan dari goresan saat memuat berbagai jenis barang atau peralatan berat. Fitur inovatif yang disematkan oleh Nissan adalah soket listrik eksternal dengan teknologi Vehicle-to-Load (V2L). Fitur ini memungkinkan baterai kendaraan untuk menyuplai listrik 220V, yang dapat digunakan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik. Pengguna dapat memanfaatkan daya ini untuk perlengkapan berkemah di alam terbuka atau perkakas kerja konstruksi di lokasi proyek.

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Kombinasi Tenaga Hybrid dan Sistem Penggerak 4WD

Daya tarik utama dari Nissan Navara Pro PHEV terletak pada sistem penggerak hibrida plug-in yang canggih. Pikap ini menggabungkan mesin bensin turbo 1,5 liter empat silinder dengan sebuah motor listrik. Mesin pembakaran internalnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 143 PS dan torsi 220 Nm. Sementara itu, motor listrik menyumbangkan tenaga yang jauh lebih besar, yaitu 212 PS dengan torsi mencapai 350 Nm. Ketika kedua sumber tenaga ini bekerja bersama-sama, sistem plug-in hybrid tersebut menghasilkan tenaga kombinasi total hingga 435 PS dan torsi puncak yang fantastis sebesar 800 Nm. Seluruh tenaga besar ini disalurkan melalui sistem penggerak empat roda cerdas atau Intelligent 4WD. Konfigurasi ini dirancang secara khusus untuk memberikan kemampuan traksi yang lebih optimal ketika kendaraan melintasi berbagai kondisi jalan yang sulit dan licin.

Sumber energi utama bagi motor listrik berasal dari baterai lithium iron phosphate (LFP) yang memiliki kapasitas 20,24 kWh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, Nissan Navara Pro PHEV mengklaim mampu menempuh jarak hingga 75 km hanya menggunakan tenaga listrik sepenuhnya. Pengujian jarak tempuh ini dilakukan berdasarkan standar pengujian NEDC (New European Driving Cycle). Kemampuan ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik untuk bepergian dalam jarak dekat tanpa membakar bahan bakar fosil, sekaligus mengurangi emisi karbon.

Kabin Modern dan Teknologi Keselamatan Intelligent Mobility

Beralih ke bagian kabin, Nissan Navara Pro PHEV menawarkan suasana interior yang jauh lebih modern dan mewah, mirip dengan SUV premium. Dasbor menggunakan material lembut berwarna cokelat gelap yang dipadukan dengan jahitan kontras untuk menambah kesan elegan. Pengemudi mendapatkan lingkar kemudi tiga palang dengan desain ergonomis yang nyaman digenggam. Tuas transmisi elektronik berteknologi shift-by-wire juga terpasang di konsol tengah, memberikan pengalaman berkendara yang lebih ringan dan presisi. Perangkat yang menjadi pusat perhatian di kabin adalah layar sentuh sistem hiburan berukuran hingga 14,6 inci dengan konsep floating. Layar besar tersebut berfungsi sebagai pusat kendali berbagai fungsi kendaraan, termasuk sistem hiburan audio, navigasi GPS, serta pengaturan iklim kabin. Konektivitas nirkabel Apple CarPlay dan Android Auto juga tersedia, memudahkan pengguna untuk menyinkronkan smartphone mereka selama berkendara.

Untuk menunjang keselamatan, seluruh varian Nissan Navara Pro PHEV dibekali teknologi bantuan berkendara lanjutan yang tergabung dalam paket Nissan Intelligent Mobility. Beberapa fitur keamanan yang tersedia meliputi ProPILOT Intelligent Cruise Control yang membantu mengatur kecepatan, 3D Intelligent Around View Monitor untuk melihat kondisi sekitar kendaraan secara komprehensif, Blind Spot Warning untuk memperingatkan kendaraan di titik buta, serta Rear Cross Traffic Alert saat melakukan parkir mundur. Kehadiran berbagai teknologi canggih ini memberikan dukungan tambahan yang signifikan bagi pengemudi, terutama ketika melaju di jalan raya berkecepatan tinggi, bermanuver di ruang sempit, maupun melakukan manuver parkir yang rumit.

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Dengan kombinasi tenaga 435 PS, torsi 800 Nm, kemampuan berkendara listrik murni hingga 75 km, serta fitur V2L yang unik, Nissan Navara Pro PHEV menjadi salah satu tawaran paling kompetitif di segmen pikap elektrifikasi saat ini. Namun, perlu dicatat bahwa untuk saat ini model tersebut baru diperkenalkan dan dipasarkan di Filipina. Hingga berita ini disusun, belum ada informasi resmi mengenai rencana kehadiran Nissan Navara Pro PHEV di pasar Indonesia, meski minat terhadap kendaraan hybrid terus meningkat di tanah air.