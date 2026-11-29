Nissan resmi meluncurkan SUV plug-in hybrid NX7 di Guangzhou Auto Show. Mobil ini hadir dengan tiga varian harga mulai 129.900 yuan dan mesin 1.5 liter.

Pabrikan otomotif global Nissan secara resmi memperkenalkan model terbaru mereka, Nissan NX7, pada ajang Guangzhou Auto Show yang berlangsung di Guangzhou, China. Peluncuran resmi kendaraan sport utility vehicle (SUV) jenis plug-in hybrid ini terjadi pada Jumat (27/11) sebagai bagian dari strategi ekspansi pasar Nissan di wilayah Asia.

Rincian Harga dan Varian Nissan NX7

Nissan menawarkan tiga varian spesifikasi untuk Nissan NX7 dengan rentang harga yang berbeda tergantung pada fitur yang ditawarkan. Varian termurah adalah tipe 320 Pro yang dibanderol dengan harga 129.900 yuan atau setara dengan Rp357 juta. Untuk konsumen yang menginginkan fitur lebih lengkap, tipe 320 Max dijual seharga 139.900 yuan atau sekitar Rp385 juta.

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Varian tertinggi dan paling mewah adalah 320 Ultra LiDAR Edition yang dibanderol pada harga 149.900 yuan atau sekitar Rp412 juta. Perbedaan harga antar varian tersebut mencerminkan perbedaan tingkat teknologi dan fitur keselamatan yang disertakan pada setiap unit kendaraan yang dijual di pasar China.

Spesifikasi Teknis dan Performa Mesin

Berdasarkan siaran resmi dari Arena EV pada Jumat (27/11), ketiga varian kendaraan tersebut dilengkapi dengan sistem penggerak hybrid yang terdiri dari mesin berbahan bakar bensin 1,5 liter berpenyilinder empat. Mesin pembakaran internal ini menghasilkan tenaga sebesar 73 kW (98 hp) dengan torsi 131 Nm yang menjadi dasar penggerak kendaraan.

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Sistem hybrid ini dikombinasikan dengan baterai litium berkapasitas 40,95 kWh yang diproduksi oleh CATL serta didukung oleh motor listrik bertenaga 170 kW. Ketika mesin bensin dan motor listrik bekerja secara bersamaan, total tenaga yang dihasilkan oleh Nissan NX7 mencapai 228 hp dengan torsi total sebesar 285 Nm. Kombinasi tenaga ini dirancang untuk memberikan akselerasi yang responsif dalam berbagai kondisi berkendara.

Performa Efisiensi dan Jarak Tempuh

Nissan mengklaim bahwa kendaraan ini memiliki efisiensi energi yang tinggi dengan kemampuan menempuh jarak hingga 325 kilometer hanya menggunakan tenaga listrik. Pengukuran jarak tempuh ini didasarkan pada standar China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC) yang menjadi tolok ukur resmi di pasar domestik China.

Selain itu, Nissan juga mengumumkan bahwa jarak tempuh gabungan menggunakan mesin bensin dan listrik dapat mencapai 1.666 kilometer dalam satu pengisian bahan bakar penuh. Efisiensi ini didukung oleh tangki bahan bakar dengan kapasitas besar sebesar 55 liter yang menampung solar atau bensin untuk mendukung perjalanan jarak jauh.

Konsumsi BBM dan Kecepatan Pengisian Daya

Terhadap konsumsi bahan bakar, Nissan mencatat bahwa kendaraan ini memiliki rata-rata konsumsi sebesar 3,75 liter per 100 kilometer saat baterai dalam kondisi kosong atau tidak terisi daya. Angka efisiensi ini menunjukkan bahwa sistem hybrid bekerja optimal untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam penggunaan sehari-hari.

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Bagi pengguna yang lebih sering melakukan perjalanan jauh, proses pengisian daya baterai menggunakan arus searah (DC) dapat dilakukan dengan cepat. Dari tingkat pengisian 30 persen hingga mencapai 80 persen, proses pengisian daya hanya membutuhkan waktu 23 menit. Kecepatan pengisian daya ini mendukung kenyamanan pengguna untuk kembali ke perjalanan tanpa menunggu lama di stasiun pengisian.