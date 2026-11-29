Nihayatul yang akrab disapa Ninik menegaskan pembunuhan berencana kasus Silva harus diproses hukum. Polisi usut tuntas pelaku dan evaluasi pencegahan.

Pengacara dan aktivis hak asasi manusia Nihayatul atau Ninik menegaskan bahwa kasus kematian Silva, siswi SMAN 7 Kota Malang yang menjadi korban perundungan hingga meninggal dunia, harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang ketat dan transparan. Ninik menyatakan bahwa perkara ini tidak boleh dipersepsikan sebagai konflik remaja biasa atau sekadar kenakalan remaja yang bisa diselesaikan secara damai.

Ninik menekankan bahwa hilangnya nyawa seorang anak akibat tindak pidana merupakan kejahatan serius yang menuntut pertanggungjawaban hukum penuh dari para pelaku. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap tragedi ini agar tidak terjadi kelalaian dalam proses penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran.

Also read Kasus Silva di Malang Harus Diusut Serius, Legislator Ninik: Jangan Cuma Dianggap Bullying

Analisis Unsur Pembunuhan Berencana

Ninik menegaskan bahwa jika hasil penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia menemukan adanya unsur pembunuhan berencana, maka para pelaku wajib diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup penyelidikan mendalam mengenai kronologi kejadian, motif dibalik tindakan kekerasan, serta apakah terdapat persiapan matang sebelum aksi penganiayaan dilakukan.

Penekanan pada unsur perencanaan ini sangat krusial karena menentukan tingkat beratnya tuntutan hukum yang akan diberikan kepada para tersangka. Ninik meminta agar polisi tidak melewatkan detail penting manapun yang dapat membuktikan adanya koordinasi atau niat jahat yang direncanakan sebelumnya oleh para pelaku perundungan tersebut.

Advertisement

Kepolisian Harus Transparan dan Objektif

Aktor hukum ini mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengusut setiap aspek perkara dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi yang tinggi. Ninik menyatakan bahwa seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penganiayaan terhadap Silva harus diperiksa tanpa terkecuali untuk memastikan tidak ada fakta yang tersembunyi atau terabaikan.

Ninik juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil tanpa ada pihak yang dilindungi atau mendapat keistimewaan proses hukum. Ia berharap kepolisian dapat memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi sepenuhnya selama proses penyelidikan dan pengadilan berlangsung, serta memastikan keluarga tidak berjuang sendirian mendapatkan keadilan.

Keadilan dan Perlindungan Anak Sesuai UU SPPA

Ninik mengingatkan bahwa meskipun para pelaku dalam kasus ini masih berstatus anak di bawah umur, proses penanganan kasus tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Namun, penerapan perlindungan anak ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan keseriusan tindak pidana atau mengabaikan hak korban yang telah kehilangan nyawa.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk hadir memastikan seluruh fakta terungkap dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap anak pelaku bukanlah pembenaran untuk mengabaikan keadilan bagi korban, melainkan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban hukum yang proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Advertisement

Evaluasi Sistem Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Di luar aspek penegakan hukum, Ninik mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan sosial dan sekolah, termasuk sistem pengawasan serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di masa mendatang. Ia menilai tragedi yang menimpa Silva menjadi peringatan keras bahwa perlindungan anak harus diwujudkan melalui langkah nyata dan sistemik yang berkelanjutan.

Langkah nyata tersebut mencakup pencegahan dini, deteksi tanda-tanda kekerasan, penanganan laporan dengan cepat, serta pengawasan yang ketat oleh pihak sekolah dan orang tua. Ninik berharap evaluasi ini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.