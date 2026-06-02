Nilai Tukar Petani Jawa Timur Naik 3,32 Persen di Mei 2026

Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada Mei 2026 naik 3,32 persen dibandingkan April 2026 yaitu dari 116,46 menjadi 120,33.

NTP ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Herum menuturkan apabila dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada Mei 2026 terdapat tiga Subsektor Pertanian mengalami peningkatan NTP dan dua subsektor lainnya mengalami penurunan NTP. Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, dan Subsektor Peternakan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,67 persen, 11,77 persen, dan 0,84 persen. Sedangkan Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,05 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 1,08 persen.

Untuk indeks harga yang diterima petani (lt) Mei 2026 naik sebesar 3,76 persen dibandingkan April 2026 yaitu dari 149,40 menjadi 155,02 didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani di Subsektor Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Peternakan berturut-turut sebesar 12,16 persen, 4,33 persen, dan 2,28 persen. Sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap peningkatan indeks harga yang diterima petani pada Mei 2026 adalah gabah, cabai rawit, bawang merah, sapi potong, jagung, kambing, cabai merah, sapi perah, ketela pohon, dan kol/kubis.

Sedangkan, sepuluh komoditas utama yang memiliki andil terbesar terhadap penurunan indeks harga yang diterima petani adalah telur ayam ras, kopi, tomat, ayam ras pedaging, jeruk, bandeng payau, telur burung puyuh, kentang, semangka, dan kacang tanah





