Nilai Tes Kemampuan Akademik Murid Jauh dari Harapan

Nilai tes kemampuan akademik atau TKA pada murid jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih jauh dari harapan menandakan urgensi perbaikan sistem pendidikan nasional . Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar siswa .

Rata-rata nilai TKA mata pelajaran Matematika jenjang SD adalah 42,41 dan SMP hanya 40,34, sedangkan rata-rata nilai Bahasa Indonesia jenjang SD adalah 60,14 dan jenjang SMP hanya 60,83. Sementara pada jenjang SMA/sederajat, nilai mata pelajaran Matematika secara rata-rata 36,1 dan Bahasa Indonesia 55,38. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menilai, hasil TKA ini merupakan cermin kualitas pendidikan nasional saat ini.

Siswa mungkin saja naik kelas atau lulus ke jenjang berikutnya secara administratif, tetapi kapasitas kognitif, literasi, numerasi, dan logika dasar mereka jalan di tempat. Hasil TKA juga tak jauh beda dengan hasil Program for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Keduanya konsisten mengindikasikan bahwa kemampuan kebanyakan murid Indonesia masih berada pada level rendah, di bawah rata-rata internasional. Ini menjadi perhatian bersama bahwa kemampuan berpikir logis, penalaran Matematika, dan pemecahan masalah perlu terus diperkuat.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA disebutkan bahwa TKA memiliki sejumlah tujuan utama. Hal itu mulai dari standardisasi penilaian murid untuk kepentingan seleksi akademik, penyetaraan pendidikan formal dan informal, hingga mendorong peningkatan kapasitas pendidik, serta pengendalian mutu pendidikan.

Namun, menurut Fahriza, TKA yang baru pertama kali digelar ini belum mencapai tujuannya karena hasilnya belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam proses seleksi akademik, misalnya dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Kondisi ini dinilai membuat fungsi TKA sebagai standar evaluasi akademik masih belum terlihat jelas.

FSGI menilai, TKA sebaiknya digunakan sebagai sistem evaluasi pendidikan yang komprehensif, maka tes tersebut harus memenuhi sejumlah prinsip penting, seperti validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta kebermanfaatan yang baik bagi peserta didik maupun lembaga pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, FSGI menerima berbagai keluhan dari siswa tingkat SD dan SMP. Keluhan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan durasi pengerjaan soal yang dianggap terlalu singkat, sementara materi yang diujikan dinilai masih banyak yang belum dipelajari siswa di sekolah.

Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi kualitas hasil evaluasi dan menimbulkan tekanan tambahan bagi peserta didik. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menilai, nilai TKA yang rendah ini memang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Evaluasi kualitas pendidikan tersebut dilakukan melalui lima data yang terintegrasi.

Kelima data tersebut adalah profil kemampuan literasi dan numerasi murid, data validasi nilai rapor, pemetaan kompetensi akademik, evaluasi kurikulum, serta referensi obyektif untuk seleksi penerimaan murid baru





