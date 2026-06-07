Nikolaus dan Raymond Melaju ke Final Polytron Indonesia Open 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra berhasil mengalahkan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 6 Juni 2026.

Pe bulu tangkis ganda putra Indonesia Nikolaus Joaquin dan Raymond Indra berhasil mengalahkan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani pada semifinal Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 6 Juni 2026.

Mereka menang dengan skor 2-0, yaitu 21-15 dan 21-18. Kemenangan ini membuat mereka melaju ke final. Foto-foto menarik dari pertandingan ini dapat dilihat di bawah ini. Selain itu, pertandingan ini juga menunjukkan bahwa pasangan Nikolaus dan Raymond memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bermain bulu tangkis.

Mereka memiliki strategi yang efektif dan kemampuan yang sangat baik dalam mengembalikan kok. Oleh karena itu, mereka sangat berpotensi untuk menjadi juara di final nanti. Pada sisi lain, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani juga bermain dengan sangat baik. Mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengembalikan kok dan strategi yang efektif.

Namun, mereka tidak dapat mengalahkan pasangan Nikolaus dan Raymond. Oleh karena itu, mereka akan terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dalam keseluruhan, pertandingan ini sangat menarik dan dapat memberikan inspirasi bagi para pemain bulu tangkis lainnya. Oleh karena itu, kita dapat menantikan pertandingan final nanti untuk melihat siapa yang akan menjadi juara





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Bulu Tangkis Polytron Indonesia Open 2026 Nikolaus Joaquin Raymond Indra Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Pahlevi Isfahani

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