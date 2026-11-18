Niko Springer mengejutkan dunia dart dengan lolos ke babak empat besar Grand Slam of Darts. Sementara itu, juara bertahan Luke Littler gugur dari turnamen tersebut.

Aksi fenomenal Niko Springer dari Jerman membawa sejarah baru bagi olahraga dart di kancah internasional. Pemain berusia 26 tahun asal Mainz ini berhasil meloloskan diri ke babak perempat-final Grand Slam of Darts, sebuah pencapaian yang membuatnya menjadi warga negara Jerman kedua dalam sejarah turnamen bergengsi tersebut yang mencapai tahap semi-final. Kejutan terbesar lainnya terjadi saat favorit utama, Luke Littler, terpaksa pulang lebih awal karena ketunggalan.

Proses Springer Kalahkan Rob Cross dan Hadapi Gerwyn Price

Pertandingan pertama Springer melawan mantan juara dunia asal Inggris, Rob Cross, berlangsung di babak 16 besar dengan skor akhir 10-8 untuk kemenangan Springer. Momen krusial terjadi ketika Springer berhasil memenangkan lima leg berturut-turut setelah awal pertandingan yang imbang. Pada saat skor mencapai 9-5, pertandingan似乎 sudah berada di ujung tanduk. Namun, Cross yang kini menempati peringkat 24 dunia menunjukkan perlawanan gigih, memanfaatkan kondisi gugup Springer, yang dijuluki Meenzer Bub.

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Springer sempat menyia-nyiakan satu titik penentu kemenangan di leg berikutnya. Untungnya, dart kedua yang dilepaskannya tepat sasaran dan mengamankan tiket menuju babak selanjutnya. Di perempat-final, Springer akan berhadapan dengan Gerwyn Price asal Wales, yang sebelumnya menundukkan Ryan Searle dari Inggris dengan skor 10-7. Ini akan menjadi penampilan perempat-final pertama dalam karier besar Springer.

Ketunggalan Juara Bertahan Luke Littler oleh Jermaine Wattimena

Ketunggalan Luke Littler, yang merupakan juara dari dua edisi terakhir turnamen ini, setidaknya mengejutkan sama besarnya dengan kemunculan Springer. Peringkat satu dunia tersebut kalah tipis dengan skor 8-10 dari pemain Belanda, Jermaine Wattimena. Wattimena, yang berusia 38 tahun, melakukan comeback impresif setelah tertinggal 1-2, kemudian meraih keunggulan 7-2. Littler sempat mencoba bangkit melalui break yang mengubah skor menjadi 7-9, namun Wattimena menutup pertandingan dengan finishing tertinggi 77 poin.

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Kejutan lainnya di turnamen yang berlangsung di Wolverhampton, Inggris adalah ketahanan Gabriel Clemens dan Martin Schindler. Clemens, mantan semi-finalis Kejuaraan Dunia, akan menghadapi pemain Inggris, Nathan Aspinall, pada Kamis malam mulai pukul 20.15 yang disiarkan oleh Sport1 dan DAZN. Sementara itu, Martin Schindler, runner-up Kejuaraan Eropa, akan berhadapan dengan runner-up Kejuaraan Dunia asal Belanda, Gian van Veen.

Konteks Sejarah Dart Jerman dan Sistem Pertandingan Saat Ini

Mencapai babak empat besar di Grand Slam of Darts adalah pencapaian yang sangat langka bagi pemain Jerman. Sebelumnya, hanya Michael Unterbuchner yang berhasil mengulang prestasi serupa pada tahun 2018. Dari empat wakil Jerman yang mengikuti turnamen ini, hanya Jan Schmidt, finalis kejutan Kejuaraan Dunia Junior, yang harus tersingkir setelah mencatat dua kekalahan di babak penyisihan grup. Hanya pemain terbaik dari masing-masing 16 grup yang dapat melaju ke babak berikutnya.

Turnamen yang berlangsung di Wolverhampton ini menawarkan total hadiah uang mencapai satu juta poundsterling. Pemenang tunggal akan membawa pulang sebesar 200.000 poundsterling, menjadikannya salah satu turnamen dengan hadiah terbesar dalam kalender dart profesional saat ini.