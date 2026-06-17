Nikmati Sensasi Pantai di Atas Gedung: 28th Sky Beach Club di The Trans Luxury Hotel Surabaya

The Trans Luxury Hotel Surabaya memperkenalkan pantai buatan di lantai 28, lengkap dengan pasir putih dan kolam renang infinity. Pelajari paket spesial, fasilitas lengkap, serta ulasan tamu.

Sejak awal pembukaannya, The Trans Luxury Hotel Surabaya telah menarik perhatian warga Kota Pahlawan dan sekitarnya dengan menghadirkan konsep unik: pantai buatan di ketinggian lantai 28.

Berbeda dengan konsep beach club konvensional yang berada di ground level atau langsung menyentuh tepi pantai asli, hotel bintang lima ini menawarkan pengalaman 'dual vibe': nuansa hangat pasir putih yang impor dari Australia dikombinasikan dengan panorama urbano Surabaya hampir 180 derajat. Fasilitas utama di rooftop ini adalah 28th Sky Beach Club yang dilengkapi dengan pasir putih, kolam renang infinity, water slide untuk segala usia, dan area bersantai yang memungkinkan pengunjung menikmati matahari terbit di pagi hari atau gemerlap lampu kota saat malam hari-semuanya di satu tempat.

Paket promosi menginap yang zaw Includes sarapan buffet premium untuk dua orang dengan harga mulai Rp 999.000 nett per malam berlaku hingga 19 Juni 2026, setelah itu tarif kembali ke Rp 1.199.000. Konsep ini menjadi magnet utama bagi keluarga yang mencari staycation tanpa perlu perjalanan jauh ke destinasi pantai seperti Bali. Sri Wulandari sebagai Spa and Wellness Manager menegaskan bahwa lokasi di lantai 28 memberikan sensasi berbeda; pengunjung bisa merasakan suasana pantai sambil mengamati kota dari ketinggian.

Air kolam renang Infinity devient batas visual yang memadukan langit dan kota, menciptakan foto yang sangat instagrammable. Water slide dirancang untuk anak-anak maupun dewasa dengan kriteria berat badan yang aman, sehingga semua anggota keluarga dapat menikmati. Area ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersantai, tetapi juga sering dijadikan lokasi untuk gathering, pesta, atau makan malam dengan suasana eksklusif di atas gedung. Banyak tamu memanfaatkan momen ini untuk membuat konten media sosial karena letaknya yang strategis dan pemandangannya yang memukau.

Hotel ini terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Trans Icon Surabaya, sehingga menawarkan kemudahan akses terhadap berbagai Lacak belanja, restoran, dan entertainment tanpa perlu keluar dari kompleks. Nadia Khairani, tamu asal Bogor yang vacation bersama suami dan tiga anaknya, menilai integrasi ini praktis. Ia tahu hotel ini dari iklan televisi dan media sosial, lalu tertarik pada promo pembukaan dan keberadaan rooftop beach pool.

Anak-anaknya yang menyukai pasir dan air laut pun merasakan sensasi 'dua dalam satu': vibes pantai namun berada di puncak gedung. Wilayah Surabaya yang memiliki iklim tropis mendukung keberadaan beach club ini sepanjang tahun. Selain itu, didukung dengan fasilitas lengkap seperti gym dengan city view, sauna, jacuzzi, dan layanan spa eksklusif, tamu dapat menikmati pengalaman wellness yang menyeluruh.

Secara strategis, hotel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya ini hanya berjarak sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan 25 menit menuju pusat kota, menjadikannya pilihan tepat bagi tamu bisnis maupun wisatawan. Selama masa soft opening, pihak hotel juga memberikan keuntungan tambahan bagi pengguna Allo PayLater dan pemegang Kartu Kredit Bank Mega serta Mega Syariah Card, seperti harga spesial pembukaan dan potongan hingga 50 persen untuk dining.

Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor +62 811 1888 8055 atau situs resmi hotel. Dengan kombinasi kreatif antara pantai buatan dan view kota, The Trans Luxury Hotel Surabaya sukses menciptakan destination baru yang cukup mencuri perhatian di tengah persaingan hospitality di Kota Surabaya





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