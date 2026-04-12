Nikmati Cashback Pengisian BBM di SPBU Vivo dengan BRImo: Promo Mulai 13 April 2026!

Dapatkan cashback menarik setiap kali mengisi bahan bakar di SPBU Vivo dengan menggunakan QRIS BRImo! Promo berlaku mulai 13 April 2026 hingga 31 Maret 2027, menawarkan keuntungan bagi pengendara roda dua dan roda empat. Manfaatkan kemudahan dan keuntungan finansial dari program kolaborasi BRI dan Vivo.

Mulai tanggal 13 April 2026 hingga 31 Maret 2027, para pengendara di seluruh Indonesia akan dimanjakan dengan program cashback menarik setiap kali melakukan pengisian bahan bakar di seluruh gerai SPBU Vivo . Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dan SPBU Vivo , memanfaatkan teknologi QR Code Indonesian Standard ( QRIS ) melalui aplikasi BRI mo.

Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan keuntungan finansial langsung bagi nasabah BRI, sekaligus mendorong penggunaan pembayaran non-tunai di sektor transportasi yang krusial. Promo ini menawarkan skema pengembalian dana (cashback) yang menarik, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kendaraan nasabah, serta dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pengalaman pelanggan. BRI melihat potensi besar dalam memperkuat penetrasi gaya hidup tanpa uang tunai (cashless) di sektor transportasi, khususnya di SPBU yang merupakan salah satu pusat perputaran uang tunai terbesar di Indonesia. Dengan adanya insentif cashback, diharapkan nasabah akan lebih tertarik untuk beralih ke metode pembayaran digital yang lebih aman, praktis, dan efisien. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan transformasi digital di berbagai sektor ekonomi.\Promo cashback ini terbagi menjadi dua kategori utama, yang dirancang untuk memastikan manfaat yang proporsional bagi seluruh nasabah, baik pengguna sepeda motor maupun mobil. Untuk pengguna sepeda motor, BRI menawarkan cashback sebesar Rp3.500 setiap kali melakukan pengisian bahan bakar. Syaratnya sangat mudah, memberikan akses yang luas bagi pengendara roda dua untuk menikmati keuntungan ini tanpa kerumitan. Sementara itu, bagi pengguna mobil, BRI menawarkan cashback yang lebih besar, yaitu Rp15.000, dengan ketentuan khusus. Promo ini berlaku pada hari Selasa hingga Kamis, dengan kuota terbatas untuk 10.000 transaksi pertama. Ketentuan ini bertujuan untuk mengelola antrean di SPBU dan memastikan ketersediaan promo bagi lebih banyak nasabah. Program ini juga menekankan pentingnya penggunaan aplikasi BRImo versi terbaru untuk memastikan kelancaran transaksi QRIS di mesin EDC yang tersedia di SPBU Vivo. Nasabah disarankan untuk selalu memperbarui aplikasi BRImo mereka agar dapat memanfaatkan seluruh fitur dan keuntungan yang ditawarkan, termasuk kemudahan dalam memindai kode QRIS untuk mendapatkan cashback secara langsung. Dengan pembaruan aplikasi, nasabah juga dapat mengakses informasi lengkap mengenai promo, syarat dan ketentuan, serta riwayat transaksi mereka.\Secara teknis, penggunaan QRIS BRImo di SPBU Vivo memberikan banyak keuntungan. Nasabah tidak perlu lagi khawatir tentang uang kembalian atau risiko kesalahan perhitungan secara manual. Setiap transaksi tercatat secara transparan dalam mutasi aplikasi BRImo, memberikan kemudahan dalam pemantauan keuangan. Cashback yang diperoleh akan langsung masuk ke rekening nasabah sesuai dengan ketentuan sistem perbankan yang berlaku. Program ini juga menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan mendorong penggunaan pembayaran digital, BRI tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi sistem pembayaran secara keseluruhan. Periode program yang panjang, selama satu tahun penuh, memberikan kesempatan luas bagi nasabah untuk merasakan manfaatnya. Nasabah disarankan untuk memanfaatkan promo ini dengan bijak, serta memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk jadwal pengisian bahan bakar yang disarankan dan ketersediaan kuota. Dengan berpartisipasi dalam program ini, nasabah turut berkontribusi dalam mempercepat transformasi digital di sektor transportasi dan memperkuat inklusi keuangan di Indonesia





