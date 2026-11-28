Nicole Rossi membahas pengalaman beradaptasi sebagai karakter Naomi yang feminin dan berbeda jauh dari pribadi aslinya dalam sinetron Wajah Cinta yang Lain.

Aktris Nicole Rossi kini tengah menjalani peran terbaru sebagai Naomi dalam sinetron Wajah Cinta yang Lain. Ia mengisahkan pengalaman berakting bersama para bintang utama seperti Denny Weller, Devina Aureel, dan Andy William. Cerita ini ia sampaikan secara resmi dalam sebuah wawancara virtual yang dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2026.

Perbedaan Karakter Naomi dan Diri Asli

Rossie mengungkap bahwa sosok Naomi yang ia perankan memiliki kepribadian yang sangat berbeda jauh dengan dirinya yang asli. Karakter Naomi digambarkan sebagai wanita yang sangat centil, memiliki femininitas tinggi, dan baru saja pulang dari Los Angeles ke Indonesia. Perbedaan drastis ini menuntut Rossie untuk mengubah cara beraktingnya secara total.

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Sebelumnya, aktris ini menghabiskan waktu sekitar dua tahun penuh membintangi satu sinetron dengan karakter yang sama. Transisi mendadak ke peran baru yang kontras menjadi tantangan akting yang signifikan. Rossie merasa harus berusaha keras agar karakter Naomi terlihat benar-benar berbeda dari peran-peran lamanya.

Rossie sengaja menahan diri untuk tidak membocorkan banyak detail mengenai jalan cerita Naomi. Ia ingin para penonton mengikuti perkembangan tokoh tersebut melalui episode-episode berikutnya. Menurutnya, penonton akan mengetahui lebih dalam tentang sifat Naomi di episode-episode selanjutnya.

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Tantangan Bekerja Sama dengan Bintang Lain

Bergabung dengan sinetron yang sudah memiliki basis penggemar sangat besar menjadi tekanan tersendiri bagi Rossie. Ia mengakui merasa gugup saat pertama kali bertemu dengan rekan-rekan pemeran lainnya. Suasana baru di lokasi syuting tentu saja memerlukan penyesuaian diri yang cepat.

Kecemasan pertama muncul karena Rossie belum pernah bekerja sama dengan beberapa anggota cast di proyek sebelumnya. Ia baru saja berkenalan dengan para pemain lain langsung di lokasi syuting. Situasi ini tentu saja membuat jantungnya berdebar-debar di awal proses produksi.

Namun, situasi tersebut berubah menjadi lebih nyaman berkat lingkungan kerja yang harmonis. Rossie merasa dihargai dan diterima dengan sangat baik oleh rekan-rekan kerjanya. Suasana kekeluargaan yang terbangun perlahan menghilangkan rasa cemas dan membuatnya lebih produktif di lokasi.

Harapan untuk Perkembangan Karakter

Kehadiran Rossie dalam sinetron ini menambah dinamika baru bagi kisah cinta yang sedang berlangsung. Para penggemar kini menantikan interaksi karakter Naomi dengan para tokoh utama lainnya. Perkembangan alur cerita diharapkan dapat memberikan kejutan dan kedalaman baru.

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Rossie berharap penonton dapat menikmati transformasi karakter Naomi secara utuh. Ia percaya bahwa perannya akan memberikan warna berbeda dibandingkan tokoh-tokoh sebelumnya. Episode-episode mendatang akan mengungkap lebih banyak sisi tersembunyi dari karakter Naomi.

Proses adaptasi ini menunjukkan profesionalisme tinggi dari Rossie dalam menghadapi tantangan baru. Kemampuan beradaptasi dengan cepat menjadi kunci suksesnya dalam menjalani peran yang kompleks. Sinetron Wajah Cinta yang Lain terus berikhtiar menghadirkan drama yang semakin menarik.